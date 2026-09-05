El sendero ideal para principiantes que te lleva hasta un antiguo castro celta y un mirador con vistas a la sierra

La ruta fue recientemente galardonada por el programa Senderos Azules Turismo de Galicia

Los días de calor están llegando a su final y, ahora que comienza un tiempo más fresco, las escapadas a la sierra se convierten en un plan perfecto para desconectar durante el fin de semana.

En este sentido, el programa Senderos Azules destaca varios itinerarios en Galicia por su belleza natural y patrimonio local. Un ejemplo es la ruta PR-G 159, que recorre la ladera oriental del valle del río Donsal, afluente del Navia.

Ideal para desconectar del estrés diario

La ruta parte de la aldea del lugar do Couso Turismo de Galicia

El senderismo es uno de los deportes más accesibles, ya que requiere poco dinero y se adapta a todos los niveles físicos. Precisamente, la recién galardonada PR-G 159 es ideal para principiantes que necesiten desconectar del estrés diario y respirar aire puro.

Se trata de un bonito recorrido por una zona de alto valor paisajístico y natural declarada Reserva de la Biosfera, Os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá.

La ruta parte de la aldea del lugar do Couso y desciende suavemente entre bosques frondosos hasta Quintá, un núcleo tradicional con casas de piedra pizarra, una palloza en proyecto de rehabilitación y excelentes vistas a la Sierra de Os Ancares.

"De Quintá continúa por la ladera de Escobio y Fonte dos Corzos, la derivación de 1,3 kilómetros permite visitar la exuberante Fraga da Baliña con un caseto y presa de la antigua minicentral de autoconsumo de Quintá", explica el programa Senderos Azules.

A continuación, el camino discurre por sotos de castaños centenarios, vestigios de un castro celta y un mirador, para luego continuar por caminos de acceso a labranzas y la cascada de Sevane, una pequeña poza ideal para descansar y refrescarse antes de emprender el tramo final.

Una vez dejamos atrás el lugar de Buisán, comienza una subida que permitirá al visitante disfrutar de una nueva panorámica del valle. "Desde aquí el camino desciende entre castaños centenarios hasta el río Navia donde finaliza el sendero", concluye Turismo de Galicia.

15 kilómetros y un nivel de dificultad sencillo

El sendero PR-G 159 tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros y se completa en unas cinco horas. Su nivel de dificultad se considera sencillo, aunque el programa Senderos Azules lo clasifica como de dificultad media.

Se trata de un nuevo sendero incluido en la red de Senderos Azules 2026, que se suma a otras rutas de Galicia reconocidas por su especial valor paisajístico y natural.