La ciudad romana ideal para recorrer a pie: no está en Italia, la rodea una muralla y es del siglo I a.C.

La Muralla romana de Lugo fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1921 y Patrimonio de la Humanidad en el 2000 Shutterstock

Galicia es un lugar ideal para una escapada, tanto para gallegos que no conocen todos los rincones de la comunidad, como para los turistas que se animan a descubrir sus pueblos y ciudades, su historia, cultura e idioma, así como sus costumbres y sus tradiciones.

Lo cierto es que en Galicia no son pocos los lugares declarados Conjunto Histórico-Artístico y Patrimonio de la Humanidad, destacando en este último la Muralla romana que rodea a la ciudad de Lugo, la antigua Lucus Augusti, fundada en el año 15 a.C. (siglo I) por Paulo Fabio Máximo.

Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 2000

Muralla romana de Lugo Diputación de Lugo

La Muralla romana de Lugo es uno de los monumentos más representativos de Galicia y destaca por ser una de las fortificaciones romanas mejor conservadas del mundo. Rodea el casco histórico de Lugo, la antigua Lucus Augusti, fundada por los romanos en el año 15 a.C.

"La leyenda dice que los romanos construyeron la muralla para proteger no una ciudad sino un bosque, el 'Bosque Sagrado de Augusto', en latín 'Lucus Augusti', de ahí el nombre de Lugo. Hoy el bosque es un misterio, pero la muralla sigue en pie desafiando al tiempo y hablando a quien sepa escucharla", indican en Turismo de Galicia.

Se levantó entre finales del siglo III y principios del IV, siguiendo las órdenes de Vitruvio. Una de sus características más importantes es que mantiene completo todo su perímetro, algo excepcional teniendo en cuenta que tiene más de 17 siglos de antigüedad.

Muralla romana de Lugo Shutterstock

Por este buen estado de conservación, además de por su historia y su indudable belleza, fue reconocida Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

"Un reconocimiento a su significado y a su trayectoria como testigo de excepción en el desarrollo histórico y urbanístico de la ciudad que ha crecido y evolucionado bajo la sombra de un monumento concebido para la eternidad", explica la Diputación de Lugo.

Otro de sus grandes atractivos es que se puede recorrer por completo su parte superior, un recorrido de más de 2 kilómetros de recorrido con una forma prácticamente rectangular y con las esquinas redondeadas. Sus muros tienen entre 8 y 10 metros de altura y, en determinados lugares, llegan a tener hasta 7 metros de ancho.

Parte superior de la muralla romana de Lugo Turismo de Galicia

A pesar de las diferentes modificaciones realizadas a lo largo de los siglos, su estructura y trazado original apenas han cambiado. De las 85 torres que formaban parte de la estructura original, se conservan 63, entre ellas la conocida torre de A Mosquera, que mantiene dos ventanas originales. También se conservan 5 de las 10 puertas de la muralla en época romana.

"Hoy la muralla sigue jugando un papel esencial en la ciudad de Lugo, aunque su función social ha sustituido a la defensiva, convirtiéndola en una realidad inseparable de la vida cotidiana de todos los lucenses", indican desde la Diputación de Lugo.

Además de ser proclamada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, la muralla fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1921 para dotarla de mayor protección y el casco urbano lucense se reconoció en 1973 como Conjunto Histórico.