La playa de interior más bonita para el verano está en este pequeño pueblo: "Un lugar precioso y limpio"

En verano, Galicia ofrece mucho más que playas. El interior de la comunidad alberga numerosas piscinas y pozas naturales, perfectas para escapar de las altas temperaturas.

Es el caso de la playa de A Cova, la zona de baño más conocida de la comarca lucense de la Tierra de Lemos y de la Ribeira Sacra.

Temperatura agradable del agua y todos los servicios

Situada en el municipio de O Saviñao (Lugo), de apenas 3.470 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la playa de A Cova es sin duda, un verdadero oasis.

Cuando el tiempo acompaña, es un lugar muy animado donde disfrutar de un refrescante chapuzón y practicar deportes acuáticos, como kayak o paddle surf. También hay opciones para hacer paseos en pedaleta.

"El arenal aprovecha una curva del río Miño para crear un lugar tranquilo e ideal para el baño, rodeado de un espectacular paisaje natural y de viñedos", explica Turismo Ribeira Sacra.

A medio camino entre los embalses de Belesar y Os Peares, la playa de A Cova cuenta con todo los servicios necesarios para pasar una agradable jornada de verano.

"El agua está todo el verano a una temperatura excelente y a pesar de ser un río no hay corrientes como en otras playas fluviales", destaca un usuario sobre las condiciones de baño en A Cova.

#RibeiraSacra #PlayadaCova #lomejordeviajar #planespapaya ♬ I'll Never Let You Go - Official Sound Studio @voyanyc ¿Qué es Playa da Cova? 🤩 📍Un rincón mágico en el corazón de la Ribeira Sacra (Galicia), a orillas del río Miño. Aquí puedes: ☀️ Tomar el sol y darte un baño en aguas tranquilas 🚣♀️ Alquilar un kayak o patinete para explorar la zona y ver las viñas desde el agua 📸 Hacer fotos espectaculares de los meandros del Miño 🚗 Se puede llegar en coche pero el aparcamiento es muy limitado. 🚍También hay un bus lanzadera los meses de julio y agosto desde Escairón Y algunos consejos útiles más: 🕒 Mejor ir temprano para evitar aglomeraciones 🍹 Lleva agua y algo para picar (aunque también hay un sito donde comer/beber algo en la propia “playa”) 👟 No te olvides un calzado cómodo si quieres caminar por los alrededores Playa da Cova te va a enamorar 💙 ¿Te apuntas a descubrirla? #Galicia

Además de la zona de baño y un espacio habilitado para dejar la toalla, las instalaciones cuentan con un restaurante que ocupa un edificio de piedra, integrado perfectamente en el entorno, con la playa de A Cova a sus pies y unas vistas privilegiadas al Miño.

Los productos de la zona y la cocina tradicional, pero con un toque actual, lideran la carta del restaurante. Las vieiras del Pacífico con aceite de ajo, lima y chili dulce, y el secreto de cerdo a la brasa con boniato asado, chalotas y emulsión de curry son una verdadera delicia.

En el apartado de postres, los clientes hablan maravillas de la tarta de queso al horno y del brownie de chocolate. Para los más golosos, otro imprescindible es el arroz con leche.

¿Cómo llegar?

A la playa de A Cova se llega fácilmente por la carretera LU-P-4102. Desde Escairón, a unos 3 kilómetros hay que tomar el desvío a la derecha siguiendo las indicaciones durante otros 5.

Sin embargo, durante el verano, la zona de aparcamiento está limitada debido a la gran afluencia de usuarios.

Por ello, se recomienda utilizar el servicio de autobuses lanzaderas durante los viernes, sábados, domingos y festivos a partir del 18 de julio.

Los servicios gestionados por el Consorcio de Turismo serán gratuitos y funcionarán hasta el 30 de agosto, con el objetivo de reducir la circulación y aparcamiento de coches en este punto en unas fechas con una importante afluencia de turistas.

Desde Turismo Ribeira Sacra aconsejan reservar con antelación para garantizar disponibilidad. Las reservas de plaza se cierran una hora antes de cada salida.