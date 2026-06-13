El paseo junto al mar perfecto para una escapada: con vistas a un islote con un castillo del siglo XVI

En A Coruña y su comarca hay varias rutas de senderismo, algunas de ellas con la distinción de Sendero Azul, que permiten disfrutar del paisaje coruñés descubriendo su naturaleza más verde, sus vistas privilegiadas al Atlántico y las joyas arquitectónicas que esconden en su interior.

Una de estas rutas es la que cruza el Parque de las Trece Rosas, inaugurado en 2020 en Oleiros (A Coruña). Se trata de un espacio público de 123.594 metros cuadrados que abarca toda la franja costera desde la playa de Bastiagueiro hasta el Hotel Portocobo (enfrente del Castillo de Santa Cruz).

Un enorme espacio verde público junto al mar

Vista de A Coruña desde el Parque das Trece Rosas Quincemil

El Parque de las Trece Rosas es uno de los espacios verdes más destacados de Oleiros. Situado en plena costa, este amplio parque se extiende desde la playa de Bastiagueiro hasta el Hotel Portocobo, justo enfrente del Castillo de Santa Cruz, ocupando una superficie superior a los 120.000 metros cuadrados.

El parque rinde homenaje a las Trece Rosas, no solo con su nombre, sino también con una escultura alegórica realizada por el escultor Miguel Couto. La obra representa a una mujer y simboliza la libertad y la lucha por la democracia, convirtiéndose en uno de los elementos más significativos de este espacio.

Escultura de Miguel Couto, en el Parque de las Trece Rosas, en Oleiros (A Coruña) Shutterstock

Si recorres el paseo del parque de un lado al otro puedes disfrutar de un camino muy agradable tanto por sendas de arena como por caminos pavimentados. Cuenta con numerosos bancos para el descanso y mesas y zonas de merendero, por lo que, si lo prefieres, es ideal para pasar un día al aire libre con la familia o amigos.

Durante el trayecto te sorprenderá alguna que otra cala preciosa, así como diversos puntos desde los que contemplar las espectaculares vistas del océano Atlántico y del Castillo de Santa Cruz.

El acceso al parque es muy cómodo, ya que puedes dejar el coche al lado de la glorieta de la playa de Bastiagueiro y empezar el paseo desde ese punto. No pierdas la oportunidad de disfrutarlo con calma, contemplando sus vistas hacia el Atlántico, con A Coruña hacia el lado izquierdo, y el Castillo de Santa Cruz hacia el lado derecho.

Las Trece Rosas

Parque de Las Trece Rosas, en Oleiros (A Coruña) oleiros.org

El Parque de las Trece Rosas lleva este nombre porque el Concello de Oleiros quiso rendir homenaje y honrar la memoria de las trece mujeres asesinadas "por defender la libertad, la democracia, la república y los derechos de los trabajadores".

El 5 de agosto de 1939, con la Guerra Civil ya terminada, el régimen franquista fusiló a Carmen Barrero Aguado (29 años), Martina Barroso García (24 años), Blanca Brisac Vázquez (29 años), Pilar Bueno Ibáñez (27 años), Julia Conesa Conesa (19 años), Adelina García Casillas (19 años), Elena Gil Olaya (20 años), Virtudes González García (18 años), Ana López Gallego (21 años), Joaquina López Laffite (23 años), Dionisia Manzanero Salas (20 años), Victoria Muñoz García (18 años) y Luisa Rodríguez de la Fuente (18 años).

El Castillo de Santa Cruz

Castelo de Santa Cruz, en Oleiros turismoleiros.org

El Castillo de Santa Cruz es una fortificación del siglo XVI situada en un islote unido al puerto de Santa Cruz por una pasarela peatonal, frente a la ría de A Coruña. Fue construido para reforzar el sistema defensivo tras el ataque de la Armada Inglesa comandada por Sir Francis Drake al puerto de A Coruña.

Con el paso del tiempo perdió su valor militar y en el siglo XIX pasó a manos de la familia de Emilia Pardo Bazán, que lo transformó en un pazo. Más tarde fue residencia de verano de huérfanos de militares.

Castelo de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña) Shutterstock

Actualmente es Bien de Interés Cultural y espacio visitable. En la planta baja se encuentran dos Salas de Exposiciones Municipales. En la primera planta está la sede del CEIDA (Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia), dedicado a la educación ambiental.