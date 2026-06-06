El pueblo del siglo X con pasado romano perfecto para recorrer a pie: no está en Italia y tiene una iglesia junto al río

En Galicia hay lugares cuyo origen se remonta a miles de años atrás y que son testigos de momentos de la historia de especial relevancia para la comunidad. Uno de esos lugares es Padrón (A Coruña), cuyo origen se remonta al siglo X como un alfoz de Iria Flavia, surgiendo a la orilla del río Sar, que hasta la Edad Media era navegable.

Iria Flavia tiene su origen en la conquista de Galicia por el Imperio Romano. Su nombre era Iria y era la capital de los caporos, uno de los pueblos celtas que poblaban Galicia antes de la llegada de los romanos. Cuando los romanos la conquistaron, su nombre cambió a Iria Flavia.

El origen romano de Padrón

Iglesia de Santa María A Maior de Iria Flavia santiagoturismo.com

El origen de Padrón está estrechamente vinculado con la presencia romana en Galicia. Antes de la llegada de Roma, la zona estaba ocupada por los caporos, un pueblo celta cuya principal ciudad era Iria.

Tras la conquista romana, Iria adquirió una mayor relevancia política y económica. La ciudad fue integrada en la organización administrativa del Imperio y pasó a llamarse Iria Flavia, denominación que reflejaba su vinculación con la dinastía de los Flavios.

"Según la tradición jacobea, esa ara romana dedicada al dios Neptuno fue el punto de amarre de la barca que, en el siglo I, alrededor del año 44 d.C., trasladó el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago, custodiado por sus discípulos Teodoro y Atanasio, desde Haffa (Palestina) hasta el puerto de Iria Flavia", indica el Concello.

La influencia romana no solo dejó huella en la organización del territorio, sino también en las tradiciones que han llegado hasta hoy. Uno de los elementos más conocidos es el llamado "Pedrón", una antigua piedra de origen romano que, según la tradición jacobea, sirvió para amarrar la embarcación que transportó los restos del apóstol Santiago.

Desde que los restos del Apóstol fueron llevados a Santiago de Compostela, Padrón se convirtió en punto de inicio de la ruta hacia el sepulcro. De esta forma, el impulso de las peregrinaciones permitió al municipio crecer y configurar una estructura urbanística "que aún en la actualidad conserva una disposición medieval".

Con el paso del tiempo, este símbolo acabaría dando nombre a la localidad de Padrón. Tiene una inscripción romana que algunos investigadores relacionan con el culto al dios Neptuno y con el antiguo Foro Iriense y, actualmente, se conserva bajo el altar mayor de la Iglesia de Santiago de Padrón.

El 'Pedrón', bajo el altar mayor de la Iglesia de Santiago de Padrón padronturismo.gal

Entre los siglos X y XIII, Padrón reforzó su importancia gracias a la reconstrucción de las Torres del Oeste, que frenaron los ataques vikingos y favorecieron una etapa de prosperidad. En 1164, el rey Fernando II de León concedió privilegios a la villa, impulsando su crecimiento urbano.

Destacó también la labor del arzobispo Diego Gelmírez, que promovió el desarrollo portuario. Él fue quien construyó un puerto a las orillas del Sar, donde está actualmente la iglesia de Santiago y la calle Murgadán, y de sus astilleros salieron las primeras galeras de la Marina española.

Durante el siglo XV sufrió los efectos de la Revuelta Irmandiña, pero más tarde experimentó un importante crecimiento económico gracias a la industria textil y, posteriormente, a la llegada del ferrocarril.

Qué ver en Padrón

Panorámica de Padrón Shutterstock

Además de degustar los exquisitos pimientos de Herbón, Padrón es una localidad que ofrece un sinfín de atractivos para disfrutar de una escapada maravillosa.

Dado el lugar fundamental que ocupa en la tradición xacobea al ser el primer punto de llegada de los restos del apóstol Santiago a Galicia, Padrón es uno de los enclaves más importantes del Camino de Santiago. No puedes perderte la iglesia de Santiago de Padrón, construida junto al río Sar y reformada a lo largo de los siglos, y visitar el famoso Pedrón, símbolo ligado a la llegada del Apóstol.

Otro lugar destacado es el Puente de Santiago, construido en 1852 y que conecta el casco histórico con la zona de A Trabanca. Por él pasan peregrinos y visitantes camino de algunos de los principales monumentos de la villa.

Puente de Santiago en Padrón Shutterstock

En los alrededores también sobresalen la Iglesia de Santa María A Maior de Iria Flavia, una de las iglesias más antiguas de Galicia y considerada el primer templo mariano del mundo, así como su histórico cementerio, donde están los restos de Camilo José Cela.