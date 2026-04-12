La ruta de senderismo que lleva hasta un bosque centenario de eucaliptos: ideal para la primavera 2026
Se trata de un sendero apto para todos los públicos, tanto niños como mayores, con una duración estimada de una hora y dificultad baja
Puede interesarte: Parece Venecia pero es Galicia: el pueblo costero con casas que miran al mar y enamoró a Pedro Almodóvar
Tras un largo (y lluvioso) invierno, la primavera trae temperaturas más cálidas y días más largos con el cambio de hora. Es el momento de disfrutar de planes al aire libre, ya que empieza el buen tiempo, y en Galicia la oferta de turismo es de las más variadas.
Para los que buscan relajarse, Ourense es uno de los destinos termales más importantes de Europa; mientras que, para los más activos, la provincia de Lugo ofrece numerosas rutas de senderismo en plena naturaleza.
Un eucalipto centenario con más de 67 metros de altura
Más allá de las Fragas do Eume y el Monte Aloia, la lista de paisajes verdes y sus frondosos bosques incluye maravillas naturales como el Souto da Retorta, conocido también como el Bosque de Gigantes o el eucaliptal de Chavín.
Cerca de la villa de Viveiro (Lugo), en pleno corazón de A Mariña Lucense, este espacio verde alberga un espectacular bosque de eucaliptos centenarios, así como diferentes especies arbóreas típicas del bosque atlántico y del bosque de ribera.
Destaca el famoso 'O Avó' de Chavín, plantado hacia 1880, con más de 67 metros de altura y 10,5 metros de perímetro, aunque otras mediciones lo elevan por encima de los 80 metros. Este eucalipto "abuelo" forma parte de un Espacio Natural Protegido y Monumento Natural declarado en el año 2000.
La Ruta del Souto da Retorta conduce hasta este ejemplar con cerca de 150 años de historia. Se trata de un recorrido lineal y sencillo, de apenas 1 kilómetro, con una duración aproximada de una hora y dificultad baja.
Es un paseo apto para todos los públicos, tanto niños como mayores, que serpentea junto al río Landro. Comienza en el lugar de Calvós y finaliza en el punto donde se alza el eucalipto más grande del bosque, el famoso O Avó.
Además de descubrir un buen número de eucaliptos y otras especies autóctonas como castaños, robles y abedules, el recorrido esconde otras sorpresas, como pequeños saltos de agua y cascadas como el Salto do Can o una gran roca granítica conocida como Pena da Vella.
Aprovechando la excursión a la Mariña Lucense, merece la pena acercarse hasta el Pozo da Ferida, una impresionante cascada de más de 30 metros cerca de los montes de Buio, entre los municipios de Xove y Viveiro.
Este lugar cuenta con varias leyendas: una cuenta que la presa de la cascada fue construida por los habitantes del castro de Loureiro, y otra que el pozo no tiene fondo y que las aguas tienen un color oscuro porque cayó allí una vieja gigante que llevaba a cuestas estiércol y nunca se pudo levantar.