Regresan los Trenes Turísticos de Galicia este 2026: estas son sus 13 rutas increíbles y fechas

Un año más, Renfe pone a disposición de todos los interesados los Trenes Turísticos de Galicia, en colaboración con el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) y Turismo de Galicia. Se trata de 13 rutas que permiten descubrir diferentes rincones de las cuatro provincias gallegas. La temporada comienza en marzo y se extiende hasta octubre.

A través de estas 13 rutas, gallegos y turistas podrán disfrutar de la riqueza gastronómica, cultural y paisajística de la comunidad. Recorrerás el norte de Galicia hasta su punto más septentrional, visitando faros, acantilados, pazos y monasterios. Además, podrás disfrutar de la viticultura y la gastronomía gallega, siempre en compañía de un guía especializado.

Rutas de los Trenes Turísticos de Galicia 2026

Trenes Turísticos de Galicia 2026 Renfe

A continuación, te presentamos las fechas en las que se llevará a cabo cada una de las rutas. Por ahora, la única que está abierta es la Ruta de la Camelia en Flor, por lo que se recomienda estar al tanto de las novedades para no perderse las actualizaciones respecto al resto de itinerarios:

Tren de la Ruta de la Camelia en Flor . Salidas: 7 y 20 de marzo. ¡Ya a la venta!

. Salidas: 7 y 20 de marzo. Tren de la Ruta de los Faros . Salidas: 6 y 20 de junio, 4 y 18 de julio, 29 de agosto, 26 de septiembre. Próximamente a la venta

. Salidas: 6 y 20 de junio, 4 y 18 de julio, 29 de agosto, 26 de septiembre. Próximamente a la venta Tren de la Ribeira Sacra (Río Sil) . Salidas: 6 y 27 de junio, 11 de julio, 1 y 22 de agosto, 12 de septiembre. Próximamente a la venta

. Salidas: 6 y 27 de junio, 11 de julio, 1 y 22 de agosto, 12 de septiembre. Próximamente a la venta Tren de la Ribeira Sacra (Río Miño) . Salidas: 13 de junio, 5 y 26 de septiembre. Próximamente a la venta

. Salidas: 13 de junio, 5 y 26 de septiembre. Próximamente a la venta Tren de la Ruta de los Monasterios . Salidas: 20 de junio, 25 de julio. Próximamente a la venta

. Salidas: 20 de junio, 25 de julio. Próximamente a la venta Tren de Valdeorras - Ribeira Sacra . Salidas: 4 de julio y 19 de septiembre. Próximamente a la venta

. Salidas: 4 de julio y 19 de septiembre. Próximamente a la venta Tren del Vino Rías Baixas. Salidas: 11 de julio y 12 de septiembre. Próximamente a la venta

Salidas: 11 de julio y 12 de septiembre. Próximamente a la venta Tren del Vino Ribeiro/Rías Baixas . Salida: 18 de julio. Próximamente a la venta

. Salida: 18 de julio. Próximamente a la venta Tren de la Ruta de las Mariñas. Salidas: 1 de agosto, 5 de septiembre. Próximamente a la venta

Salidas: 1 de agosto, 5 de septiembre. Próximamente a la venta Tren del Vino Monterrei. Salidas: 8 y 29 de agosto. Próximamente a la venta

Salidas: 8 y 29 de agosto. Próximamente a la venta Ruta por los Pazos y Jardines Históricos de Galicia. Salidas: 8 de agosto, 19 de septiembre. Próximamente a la venta

Salidas: 8 de agosto, 19 de septiembre. Próximamente a la venta Tren Experiencia MEGA y A Coruña de 1906. Salidas: 15 de agosto. Próximamente a la venta

Salidas: 15 de agosto. Próximamente a la venta Tren de la Ruta de los Quesos de Galicia. Salidas: 22 de agosto, 3 de octubre. Próximamente a la venta

Ruta de la Camelia en Flor

Las Rías Baixas, el epicentro de los Jardínes de Excelencia Internacional en España

La jornada comienza en Santiago de Compostela, desde donde partirás hacia el Pazo de Quinteiro da Cruz, un paraíso con más de mil variedades de camelias. Tras recorrer sus jardines, el viaje continúa hasta Pontevedra, donde dispondrás de tiempo libre para saborear la gastronomía local.

Por la tarde, te adentrarás en la historia del castillo de Soutomaior, fortaleza medieval vinculada al reinado de Alfonso VII y rodeada de un singular jardín de camelias dedicado a figuras femeninas destacadas. La experiencia termina en el Pazo de Rubiáns, donde disfrutar de la naturaleza y la tradición vitivinícola.

Ruta dos Faros

Estaca de Bares Turismo de Galicia

La Ruta de los Faros te llevará al extremo norte de Galicia, hasta Estaca de Bares, el punto más septentrional de la Península Ibérica.

En el camino descubrirás enclaves emblemáticos como algún que otro cabo que mira al mar, los impresionantes acantilados de Vixía Herbeira y el Santuario de Santo André de Teixido. De regreso, visitarás los espectaculares acantilados de Loiba.

Ruta Ribeira Sacra - Río Sil

Mirador con vistas al Cañón del Sil Turismo de Galicia

La Ruta del Vino por la Ribeira Sacra, a orillas del Sil te llevará por un paisaje cargado de historia y tradición. El recorrido arranca con una visita guiada especial en un bonito municipio y continúa en una bodega donde conocerás el proceso de elaboración y degustarás sus vinos.

Tras una parada para disfrutar de la gastronomía local, navegarás en catamarán por el impresionante cañón del Sil. La experiencia culmina con la visita a un monasterio increíble y una singular queimada.

Ruta Ribeira Sacra - Río Miño

Ruta Ribeira Sacra do MIño Renfe

Descubre una Ribeira Sacra menos conocida pero igualmente fascinante. Visitarás un monasterio de gran importancia en el que tendrás el placer de degustar su gastronomía.

Por la tarde, navegarás en catamarán por el río Miño para disfrutar del paisaje románico. También visitarás una bodega, ejemplo de la viticultura heroica en una casa solariega del siglo XVI.

Ruta de Os Mosteiros

Pazo de Oca Turismo A Estrada

Descubre la Ruta de los Monasterios visitando diferentes pazos que te dejarán sin palabras. Cada uno de ellos tiene algo especial y una historia fascinante que te sorprenderá de principio a fin. Desde el pazo considerado como el "Versalles gallego" hasta el primer monasterio cisterciense de Galicia.

Ruta Valdeorras - Ribeira Sacra

Ruta Ribeira Sacra Valdeorras Renfe

En la Ruta Ribeira Sacra–Valdeorras recorrerás los paisajes de ambas denominaciones de origen. Un catamarán por el río Sil te llevará hasta el entorno de un impresionante monasterio gallego.

Tras tiempo libre para almorzar, visitar una popular bodega y degustar un vino de la D.O. Valdeorras, la jornada concluye en la histórica estación de Os Peares - Inorde, donde descubrirás su aula ferroviaria y el entorno del municipio.

Ruta del Vino Rías Baixas

Isla de San Simón. Shutterstock

Descubre la Ruta de las Rías Baixas adentrándote en la D.O. Rías Baixas. Visitarás una bodega con degustación incluida y recorrerás el casco histórico de Cambados, capital del Albariño.

Por la tarde, podrás navegar por la ría de Vigo y desembarcar en la isla de San Simón para una visita guiada.

Ruta del Vino Ribeiro/Rías Baixas

Ruta Vino Ribeiro Rías Baixas Renfe

Esta ruta combina diferentes territorios con Denominación de Origen en un recorrido que une vino, historia y tradición. Incluye la visita a una bodega con degustación, un paseo por un encantador casco histórico medieval y tiempo libre para disfrutar de la gastronomía local.

Por la tarde, el viaje continúa con la visita a un espacio dedicado a la cultura vitivinícola y a un importante yacimiento arqueológico que permite retroceder más de veinte siglos en el tiempo. La experiencia finaliza con visitas a museos.

Ruta de As Mariñas

Barrio de A Magdalena Turismo de Ferrol

Esta ruta te invita a descubrir la belleza paisajística y el patrimonio cultural gallego. Incluye una visita guiada por una villa histórica y a cultivos únicos en Europa continental.

Además, disfrutarás de un relajante recorrido en barco por la ría de Ferrol con magníficas vistas y finalizarás con una visita guiada por un emblemático barrio histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Ruta del Vino Monterrei

Allariz, Ourense Shutterstock

Disfruta de una ruta ecológica diferente que combina historia, patrimonio y gastronomía en el sur de Galicia. El recorrido incluye una visita guiada y teatralizada a una fortaleza medieval, la entrada a una bodega con degustación y tiempo libre para almorzar en una villa con tradición termal.

Por la tarde, pasearás por un conjunto histórico, saborearás productos locales en un precioso entorno natural y artístico y visitarás un destacado templo histórico.

Ruta por los Pazos y Jardines Históricos de Galicia

Exteriores. Foto: Castelo de Soutomaior.

Descubre tres jardines únicos llenos de romanticismo e historia: pasea entre más de un centenar de especies en el Pazo de Rubiáns, reconocido por sus camelias; explora el entorno ajardinado del Castillo de Soutomaior; y descubre el jardín del Pazo Quinteiro da Cruz, con rincones increíbles y una espectacular colección de camelias.

Ruta Experiencia MEGA y A Coruña de 1906

Exterior del Museo MEGA (H.R.)

Viaja a la ciudad de A Coruña para adentrarte en la historia de la emblemática empresa cervecera Estrella Galicia y disfrutar de una experiencia inmersiva en su museo, que culmina con una degustación de cerveza y productos gallegos.

Ruta de los Quesos de Galicia

Ruta de los quesos Renfe

La Ruta del Queso es una experiencia pensada para los amantes de este producto, con visitas a espacios especializados donde conocerás el proceso de elaboración artesanal y degustarás distintas variedades con Denominación de Origen.

Descubrirás queserías tradicionales y proyectos sostenibles que apuestan por la producción ecológica, en un recorrido que combina sabor, tradición y compromiso con el medio rural.