No está cerca, pero este pueblo de 300 habitantes tiene uno de los mejores miradores de A Coruña: "Vistas preciosas"

Playas urbanas, impresionantes acantilados, pueblos llenos de historia, gastronomía exquisita... La provincia de A Coruña cuenta con todo lo necesario para convertirse en un destino ideal de vacaciones.

Entre sus grandes atractivos también se encuentra una lista (casi) infinita de miradores desde los que se puede disfrutar del océano Atlántico desde las alturas.

A Coruña es la provincia con el litoral más extenso de toda España. En total, son 956 kilómetros que albergan numerosos cabos, playas y miradores, entre ellos el famoso del "banco más bonito del mundo".

Este mirador se encuentra en el pequeño municipio de San Julián de Loiba, y su ubicación no es un impedimento, ya que atrae a numerosos turistas, cautivados por los sinuosos paisajes del mar entre las empinadas rocas de la zona.

En este lugar, un vecino de la localidad instaló por su propia cuenta un banco en 2009, de ahí que se le conozca como "el banco más bonito del mundo".

Sin embargo, no fue hasta un año más tarde cuando saltó a la fama: durante el Festival de Ortigueira, una de las bandas que actuaba visitó el mirador do Coitelo y grabó en el respaldo la frase "The best bank in the world".

Con todo esto, el mirador presume de tener el mejor banco del mundo desde donde se pueden contemplar los acantilados de Loiba y la boca de la ría con los cabos Ortegal y Estaca de Bares en los extremos.

Tal es su belleza que Loiba y su escarpada costa, con acantilados de fuerte caída y afilado perfil, han albergado el rodaje de diversos filmes y series de televisión como La mala educación, de Pedro Almodóvar.

"Ofrece una de las vistas más espectaculares de Galicia. Es un lugar perfecto para sentarse, respirar aire puro y disfrutar del paisaje, especialmente al atardecer", dice Servando en una reseña en Google.

Jose, por su parte, deja el siguiente comentario: "Está literalmente al borde de un acantilado con unas vistas que te dejan sin palabras. Mar, cielo, acantilados y paisaje crean una amalgama perfecta que despierta los sentidos.

Como apunte curioso, el Ministerio de Industria concedió los derechos sobre la marca del asiento de Loiba al Concello de Ortigueira, por lo que oficialmente es el banco más bonito del mundo.

Además de ser una zona de gran belleza, con un gran número de islotes y playas de arena o de cantos, constituye uno de los principales atractivos de la etapa 7 del Camino Natural de la Ruta del Cantábrico.

En las provincias gallegas de Lugo y A Coruña, el Camino Natural de la Ruta del Cantábrico recorre la franja costera a lo largo de más de 150 kilómetros distribuidos en 7 etapas y 3 ramales, permitiendo disfrutar de innumerables paisajes de gran belleza, entre ellos la playa de As Catedrais.

¿Cómo llegar?

El mirador de Coitelo se ubica en el municipio de San Julián de Loiba, una parroquia del municipio de Ortigueira. Desde A Coruña, la forma más rápida y fácil de llegar es por la AP-9, aunque para ahorrar el peaje también es posible tomar la AC-101.