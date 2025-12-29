Este es el pueblo medieval más bonito perfecto para una escapada en Navidad, según la IA: "Parece sacado de un cuento"

La Navidad es una época para compartir y crear recuerdos con nuestros seres queridos. Es un momento perfecto para planificar escapadas de fin de semana a destinos de cuento como la pequeña aldea de Ponte Maceira (A Coruña).

Galicia es uno de los destinos más bonitos para disfrutar de la Navidad y, más allá del espectáculo de luces navideñas de Vigo, Ponte Maceira se presenta como un lugar magnífico para desconectar de la rutina y recargar energías, según la Inteligencia Artificial (IA).

Un lugar de cuento para una escapada navideña

Ponte Maceira, A Coruña Shutterstock

ChatGPT se ha convertido en una herramienta muy utilizada, a la que se le puede preguntar desde la receta de un brownie hasta el mejor destino para una escapada navideña. En este último caso, la respuesta es clara: se queda con Ponte Maceira.

"Para una escapada en Navidad, lo ideal es buscar pueblos que reúnan encanto medieval, calles empedradas, arquitectura tradicional y un entorno tranquilo", señala la IA, que a continuación se decanta por Ponte Maceira.

Ponte Maceira es una pequeña aldea considerada desde 2019 uno de los "pueblos más bonitos de España", cuyo principal atractivo es A Ponte Vella, un magnífico puente románico remodelado durante la Edad Media, que cruza el río Tambre a su paso por la localidad.

Merecen una mención especial las casas de piedra y tejados de pizarra, que "dan al pueblo un aire de época que se intensifica en invierno", y los molinos antiguos a la orilla del río, que "refuerzan la sensación de estar en un escenario de otra época".

También es conocido el Pazo de Quintáns, de propiedad privada. Fue construido a mediados del siglo XX y está formado por un edificio principal y varias dependencias de distintas épocas. El conjunto aparece enmarcado por un muro de piedra y un entorno rural de cuento.

Para quienes busquen tranquilidad, Ponte Maceira permite disfrutar de la atmósfera de cuento que a menudo solo se ve en postales. Además, "la proximidad al río y al bosque da sensación de paz y recogimiento".

ChatGPT, por otro lado, destaca su ubicación: muy cerca de Santiago de Compostela, "por lo que es fácil de combinar con otras visitas sin necesidad de hacer largos desplazamientos". La ruta más corta y fácil es por la AG-56 y AC-544. Las coordenadas GPS son: 42.8792258,-8.7756196,11.