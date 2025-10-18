La iglesia de Galicia con vistas al Atlántico que atrae a miles de peregrinos en otoño: "Muy peculiar"

La Costa da Morte es uno de los lugares más salvajes y bellos de Galicia. Famosa por su accidentado paisaje costero y sus pintorescos pueblos, su nombre se debe a la gran cantidad de naufragios que han ocurrido a lo largo de la historia.

La Costa da Morte es una tierra rica en historia y leyendas. De hecho, fue considerada por los romanos como el fin del mundo conocido en Europa. Además, destaca por su excelente gastronomía y rincones con encanto, como el Santuario Virgen de A Barca.

Un santuario con vistas al Atlántico

Santuario da Barca, en Muxía. Quincemil

En el municipio de Muxía, con vistas privilegiadas al Atlántico, se encuentra el Santuario de A Barca. Es uno de los puntos claves del Camiño dos Faros y está vinculado a leyendas, ya que se cree que allí se encuentran los restos de la barca de piedra en la que el Apóstol Santiago llegó a Muxía.

La primera ermita fue construida en el siglo XII en la villa de Muxía, en un espectacular enclave a pie de mar, donde ya en el siglo VI había otro templo religioso. En el siglo XV la nueva capilla se anexionó a la parroquia de Muxía, y ya en el siglo XVII se construyó el santuario actual, que sufrió un trágico incendio en 2013.

De estilo barroco y líneas clasicistas, el Santuario Virgen de A Barca ocupa una superficie de 325 metros cuadrados de superficie y presenta un diseño de planta de cruz latina. La sencillez de su exterior contrasta con el excelso paisaje que desde allí se contempla, todo un lujo para la vista.

Pedra dos Cadrís (concellomuxia.com)

En los límites del Santuario Virgen de A Barca se encuentran las Pedras del Milagro, que se creen que son los restos de la barca de piedra en la que el Apóstol Santiago llegó a Muxía: la Pedra do Timón, la Pedra dos Cadrís (en forma de casco de embarcación invertido), y la Pedra de Abalar (que simbolizaba la vela de la barca).

La Costa da Morte es tierra de leyendas, y en este caso, la tradición oral cuenta que, para curar los dolores de espalda, hay que sortear por debajo de la Pedra dos Cadrís.

La fuente de A Pel es otro mágico lugar situado al lado de un antiguo camino de peregrinos del mismo nombre. En este manantial, los peregrinos y los enfermos se bañaban antes de entrar en el santuario de A Barca como medida para evitar contagiar la lepra.

No nos podemos olvidar de la sala del Perello, un conjunto de piedras enormes que forman en su interior un habitáculo que solo se puede descubrir acercándose a él. En torno a este lugar había una leyenda hoy perdida que hablaba de que aquí vivía un sastre.

La romería de la Barca, de Interés Turístico Nacional

A la romería de la Barca, reconocida de Interés Turístico Nacional, acuden miles de visitantes cada año. Se celebra el segundo domingo de septiembre, excepto cuando ese domingo es día 8. Entonces pasa al siguiente, que cae en 15.

En la actualidad, esta antigua celebración de culto sigue congregando a una cantidad ingente de feligreses venidos de todas las partes de Galicia e incluso de fuera. El evento cuenta con un amplio programa: combina actos litúrgicos y actividades de ocio, además de la mayor traca de fuegos de artificio de Galicia.