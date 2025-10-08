La cascada más curiosa de Galicia se oculta detrás de un antiguo cementerio: "Qué bonita, qué calma"

Galicia es una auténtica caja de sorpresas, y el otoño se revela como una época perfecta para descubrir sus paisajes de agua. Cada vez más viajeros eligen los meses de octubre y noviembre para recorrer esta tierra llena de rincones que nunca dejan de asombrar.

Con la bajada de las temperaturas, las rutas que conducen hasta cascadas se convierten en un plan ideal para disfrutar de la naturaleza. En Galicia, la Xunta maneja un censo de más de 300, aunque el catálogo no está cerrado y se pueden encontrar muchas más a lo largo del territorio.

La cascada más curiosa de Galicia

Fervenza de San Xusto de Toxosoutos Turismo de Galicia

Las cascadas son un elemento característico de la naturaleza gallega, muchas de ellas espectaculares y con características diferentes, como la fervenza de San Xusto de Toxosoutos, que permanece oculta detrás de un antiguo cementerio.

En una publicación en redes sociales, el creador de contenido @ungallegoporelmundo ha mostrado a sus seguidores una de las cascadas más impresionantes de Galicia: la fervenza de San Xusto. Este espectacular salto de agua, rodeado de frondosa vegetación, es uno de los rincones naturales más bellos y sorprendentes.

Detrás de un antiguo cementerio se esconde una primera cascada, y un poco más arriba, una segunda que forma una gran poza perfecta para el baño en los meses de verano. "Qué bonita, qué calma y qué serenidad. Sin duda, yo vendré a descansar aquí cuando no esté con los vivos", asegura @ungallegoporelmundo.

Llegar a este salto de agua es muy fácil: cogemos la carretera AC-543 que une Santiago de Compostela y Noia, y después de recorrer unos 41 kilómetros, llegamos al lugar de Toxosoutos, en el ayuntamiento de Lousame.

En este lugar se localiza el Monasterio de San Xusto, fundado en el siglo XII, aunque la iglesia que hoy vemos data del siglo XVIII. Detrás de él podremos ver la primera de estas dos cascadas que se forman en el río San Xusto, así como dos molinos en estado de abandono.

Para acceder al segundo salto de agua, basta con caminar unos metros por un sendero que discurre paralelo al río, hasta llegar a un pequeño puente de madera. Al cruzarle, el camino nos acerca aún más a la cascada.

En verano, la cascada de San Xusto es un lugar perfecto para disfrutar de un refrescante baño, mientras que en otoño e invierno la caída de agua lleva su mayor caudal, ofreciendo un espectáculo impresionante para los sentidos.