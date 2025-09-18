El bonito pueblo de A Coruña con un encanto especial por descubrir: "Podréis vivir docenas de aventuras"

La provincia de A Coruña tiene pueblos ideales para desconectar y vivir una bonita experiencia. Algunos son muy conocidos y sufren gran afluencia de turismo, mientras que otros son un poco menos conocidos, pero igual de destacados por sus muchos atractivos y todo lo que ofrecen.

Outes (A Coruña) podría ser uno de estos pueblos menos conocidos, pero con un encanto y atractivos que merece la pena descubrir. Experiencias, actividades culturales, naturaleza y gastronomía exquisita son solo alguno de sus aspectos más destacados.

"En Outes podréis vivir docenas de aventuras"

Outes es el lugar ideal de los amantes de la naturaleza, pero también de aquellos que les guste aprender de la historia y cultura de cada sitio que visitan, de quienes disfrutan con cada rincón que descubre, con cada nueva comida que prueban y de los verdaderos enamorados del mar.

Mirador Monte Tremuzo turismo.outes.gal

Si visitas este precioso pueblo coruñés, perteneciente a la comarca de Noia, no puedes perder la oportunidad de realizar una caminata por el Monte Tremuzo, uno de los mejores miradores de la zona a 531 metros de altura.

Desde lo alto de su cima, las palabras sobran. Una panorámica increíble de la ría de Muros y Noia será suficiente para dejarte con la boca abierta. Incluso, en días despejados, el Monte Pindo y Fisterra se dejarán ver al fondo.

Molinos de Albeida turismo.outes.gal

Si te gusta la naturaleza, pero prefieres senderos más tranquilos, la ruta de los molinos del río Albeida es tu mejor opción. Está bien señalizada, sencilla y muy bonita, con pasarelas de madera y antiguos molinos que fueron restaurados, pero que mantienen su esencia del pasado.

La desembocadura del río Tambre es de visita obligada. Se trata de una zona protegida de riqueza ecológica ideal para observar aves o simplemente disfrutar de la naturaleza de tu alrededor.

La ría de Muros y Noia ofrece un entorno ideal para disfrutar del agua. Puedes hacer kayak, paddle surf o vela, o simplemente darte un paseo por el puerto de O Freixo, un pequeño pueblo marinero súper bonito.

"El placer de perderte por la historia y patrimonio"

San Xoán de Sabardes turismo.outes.gal

Outes tiene un patrimonio muy interesante y poco conocido. Piérdete en sus iglesias románicas, como la de San Xoán de Sobardes, "levantada en el 1102 y otorgada a los monjes benedictinos para su cuidado", indican. Otras opciones son San Tirso de Cando, San Xoán de Roo.

A Ponte Nafonso turismo.outes.gal

No te pierdas A Ponte Nafonso, un espectacular puente medieval de casi 20 arcos sobre el Tambre y 270 metros de largo. Es uno de los más importantes de Galicia y un lugar perfecto para fotos.

Entre sus pazos, es recomendable visitar el Pazo da Serra, el Pazo de Añón y el Pazo do Tambre. Son emblemas del pueblo que guardan grandes secretos de su historia y pasado que merece la pena descubrir y aprender.

"La mejor de las gastronomías, basada en una materia prima excepcional"

Pipións turismo.outes.gal

"Pescados y mariscos en la zona costera y productos ganaderos y agrícolas en el interior favorecen una mezcla de colores y sabores que nos trasladan a esa cocina tradicional pero al mismo tiempo vanguardista e innovadora", informan desde la web de turismo.outes.gal.

La cocina de Outes destaca por sus productos locales de gran calidad: carnes de crianza tradicional, verduras de huerta y mariscos frescos de la ría. Destacan platos como carnes a la brasa, pulpo, empanadas, cocido gallego y mariscos como almejas, navajas o centollas.

Una gastronomía auténtica, con sabor a tierra y mar. Los pipións, en castellano pejerreyes o abichones, se pueden encontrar en la playa de A Barquiña. Un absoluto manjar que se consumen rebozados en harina y fritos en aceite.