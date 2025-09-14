El pintoresco pueblo costero de A Coruña que ha enamorado a la prensa de viajes: "Agreste paisaje de acantilados"

Galicia es descrita por muchos como una región llena de encanto debido a su belleza natural, su exquisita gastronomía y su rica historia y cultura. Desde las Rías Baixas con sus playas de agua cristalina hasta la Costa da Morte con sus acantilados, esta tierra lo tiene todo.

Cada año, miles de viajeros optan por viajar a Galicia para escapar del bullicio urbano y disfrutar de pequeños pueblos cargados de historia. Para facilitar la elección del destino, Condé Nast Traveler ha seleccionado los 10 pueblos más bonitos de la costa, entre los que se encuentra Cedeira.

Un pueblo costero de ensueño para este otoño

Acantilados de Vixía Herbeira

En la costa norte de las Rías Altas, la Costa Ártabra, se enmarca Cedeira, cuyo buque insignia son los imponentes acantilados de Vixía de Herbeira, de los más altos de Europa, con 613 metros de altura sobre el nivel del mar. En plena Serra da Capela, son un tesoro natural que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

La Garita de Herbeira es el punto más elevado de la zona y aunque tiempo atrás funcionaba como puesto de vigilancia costera, hoy en día es un perfecto mirador para contemplar el impresionante perfil rocoso.

Iglesia de San Andrés de Teixido (Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal)

A escasa distancia, "se ubica uno de los lugares más visitados de Galicia: el Santuario de Santo André de Teixido, dedicado al apóstol San Andrés en un agreste paisaje de acantilados", destaca la popular revista de viajes. Aunque el santuario cristiano se comenzó a construir en el siglo XVI, el lugar de culto es mucho más antiguo.

Si es la primera vez que visitas esta pequeña aldea también merece la pena visitar la Fuente del Santo, del siglo XVII y realizada en piedra, y coger la conocida "hierba para enamorar", un pequeño y compacto arbusto que florece de mayo a junio y en algunas ocasiones en otoño.

Condé Nast Traveler menciona en su reportaje la playa más espectacular de la ría de Cedeira: Vilarrube. En forma de ensenada, de arena blanca y fina, este arenal cuenta con un gran patrimonio cultural y espacios naturales de gran valor paisajístico.

"También es especialmente bonita la playa de la Magdalena", añade la revista de viajes. La única playa urbana de Cedeira ofrece aguas tranquilas tras golpear con dureza los acantilados, un paseo marítimo y un pinar con juegos infantiles para los más pequeños.

Aumentan a 10 los casos relacionados con un brote familiar en Cedeira (A Coruña) Cedeira

En Cedeira, el puerto sobresale por los mariscos que se recogen en las playas de Arealonga y Cedeira, mientras que el Museo Mares de Cedeira permite descubrir las duras condiciones de vida de los pescadores de esta ría. En su núcleo histórico se localizan numerosas casonas señoriales, la Iglesia de Santa María del Mar y el Castillo de la Concepción.

Para amantes de la historia, Punta Sarridal alberga un importante yacimiento de origen castrense. Este tesoro arqueológico oculta una sauna castrexa, una de las pocas de Galicia y la más antigua de ellas, datando aproximadamente del año 230 a.C.

Y para completar la visita a Cedeira, la Ruta dos Miradoiros ofrece numerosos puntos desde los que contemplar la inmensidad del océano Atlántico. Además del mirador de Vixía de Herbeira, no te pierdas los de San Fiz de Estevo, Robaleira, Santo Antoño de Corveiro, Chao do Monte y Os Carrís.