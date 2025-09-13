El pueblo costero cerca de A Coruña donde comer genial y a buen precio: "Sorprende a todo el que lo visita"

La provincia de A Coruña está compuesta por pueblos encantadores que ofrecen una gastronomía exquisita para cualquier paladar. Mariscos, pescados, carnes, verduras, hortalizas... un sinfín de productos autóctonos, frescos y de calidad que aportan un sabor especial a cualquier comida.

Uno de estos pueblos coruñeses es Mugardos, perteneciente a la comarca de Ferrol. Si por algo es conocido es por la estupenda calidad de su pulpo, uno de los productos más apreciados de la gastronomía gallega y que en este lugar tiene su propia receta muy especial: el pulpo a la mugardesa.

Pulpo a la mugardesa Concello de Mugardos

Mugardos es un pueblo coruñés, muy cerca de Ferrol, de poco más de 5.000 habitantes según el INE con datos de 2024. A 40 minutos de la ciudad de A Coruña, esta localidad es una de los mejores para disfrutar de una gastronomía exquisita, tal y como recomienda National Geographic.

El pulpo en Galicia es mucho más que una comida: es parte de la esencia marinera de la región. Mugardos, "una de las puertas que flanquean la entrada a la ría de Ferrol", es uno de esos lugares donde este manjar es súper sagrado.

Tanto es así, que celebra su propia fiesta desde hace más de 30 años, declarada Fiesta de Interés Turístico: una cita que une gastronomía y música, con el pulpo como protagonista principal, a mediados de julio.

Festa do Polbo

"Hablar de pulpo en A Coruña es hablar del concello de Mugardos. Allí, entre rocas, el pulpo ha encontrado un hábitat centenario al que, además, se ha rendido abundante pleitesía en los restaurantes locales y en su propia lonja", dicen desde National Geographic.

La pesca del pulpo fue en el siglo XVIII una de las actividades más destacadas del puerto de Mugardos. Aquí se realiza el pulpo a la mugardesa. A diferencia del pulpo á feira o el pulpo a la gallega, este se guisa con ajo, cebolla y pimientos en una cazuela con laurel, se añaden patatas y un poco de vino, y se deja cocer hasta que la salsa espese.

A la hora de destacar algunos de los establecimientos, la revista recomienda como "infalible" el que se sirve en "Pulpería La Isla, todo un clásico, donde no solo se trabaja la fórmula habitual 'a feira' y un curioso pulpo rebozado, sino también la estrella de la casa: el pulpo a la mugardesa, donde se guisa con patatas y acompaña de una salsa de tomates y pimientos", dicen desde la revista.

Otro que no duda en recomendar es el pulpo de La Estrella del Muelle o el del restaurante Bezoucos, "otra espléndida referencia para catar el estilo 'a la mugardesa' que sorprende a todo el que lo visita", sentencian desde National Geographic.

Qué ver y hacer en Mugardos

Panorámica de Mugardos Emma Sexto

Esta villa marinera de la ría de Ferrol es un destino ideal para una escapada que combina historia, paisajes y buena comida. Uno de sus mayores atractivos son los Baños de Caldoval, restos de una antigua Villa a mare.

Otro punto fuerte es la playa de Bestarruza, pequeña, de arena fina, aguas tranquilas, rodeada de pinos y con vistas a los castillos da Palma y de San Felipe. El paseo marítimo ofrece una colorida fachada marítima en la que destacan viviendas con galerías, con un toque muy especial y único.

El Castelo da Palma completa el llamado "triángulo de fuego" para defender la ría de Ferrol, junto con el Castillo de San Felipe y el antiguo fuerte de San Martín. Es una antigua fortaleza militar que llegó a ser cárcel, y que se puede visitar con guía.

También es recomendable hacer el Camiño Real, una ruta a pie que pasa por varios puntos históricos y paisajísticos. Si quieres disfrutar de buenas vistas, acércate al mirador de A Bailadora, en el Montefaro de Ares a 266 metros de altura.