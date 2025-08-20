Parece Italia pero está en Galicia y es el pueblo más bonito de A Coruña: estilo marinero y buena gastronomía

Galicia cuenta con rincones que evocan paisajes de otros lugares. Ejemplos notables incluyen el Parque Natural Fragas do Eume, con su bosque atlántico sacados de un cuento, y las islas Cíes, con sus playas de arena fina y agua cristalina que recuerdan al Caribe.

Redes, con su carácter marinero y fachadas coloridas, es conocido como la Venecia gallega. Este encantador pueblo marinero se caracteriza por sus casas construidas muy cerca del agua, algunas incluso con acceso directo desde las embarcaciones.

Un pueblo de cine que recuerda a Venecia

A 20 minutos de Ferrol y a 10 más de A Coruña, Redes despliega un encanto embaucador que no pasa desapercibido, con sus paisajes verdes, playas escondidas y la tranquilidad de un rincón que parece detenido en el tiempo.

La famosa ciudad italiana Venecia tiene su réplica en Galicia; en la villa de Redes. Ambos lugares comparten su conexión al mar, con viviendas al borde del agua. Pero en lugar de canales y góndolas, en Redes encontramos una ría y barcos pesqueros.

Además, Redes tiene su particular plaza de San Marcos: la plaza del Pedregal. Aunque estéticamente no tiene nada que ver una plaza con otra, comparten protagonismo en sus respectivos lugares. En el caso de Redes, muchos vecinos y turistas se sientan para disfrutar de la brisa del mar.

Redes Shutterstock

La emigración gallega a América entre finales del siglo XIX y principios del XX marca el estilo de las casas y edificios de Redes. Las fachadas muy coloridas, propias de la arquitectura indiana, contrastan con la arquitectura tradicional gallega, más sencilla y recatada.

Más allá de su parecido con Venecia y su arquitectura propia, Redes es el pueblo que enamoró a Almodóvar. El director de cine y guionista rodó Julieta en 2016, pero antes la Televisión de Galicia (TVG) grabó la emblemática serie Padre Casares.

Para amantes de la fotografía, la Punta do Castelo o Punta de Modias ofrece vistas panorámicas de la ría y el pueblo, además de la batería de Redes, una fortificación histórica. Por otro lado, cuenta con un parque infantil perfecto para familias con niños.