Este es el pueblo más bonito de la costa de A Coruña: "Un espacio natural único y muy especial"

La revista de viajes 'Traveler' ha hecho una selección de los 10 pueblos costeros de Galicia más bonitos, recalcando la complejidad de lo difícil que es quedarse solo con una decena de municipios de costa gallegos. Uno de ellos es Muros (A Coruña), un pueblo conocido por ser una auténtica belleza.

"Galicia tiene una de las costas más bellas de Europa occidental", indican desde la afamada revista. Aún conscientes de la complejidad de la elección, Muros forma parte de la lista por ser, entre otras cosas, una villa marinera con un encanto especial y contar con una historia muy interesante que descubrir.

Ubicado en la ría de Muros e Noia

Puerto de Muros, A Coruña Shutterstock

Muros es una villa marinera muy especial que ha llamado la atención de la revista Traveler, motivo por el que ha sido añadida en su selección de pueblos costeros más bonitos. Y no es para menos, pues no hay persona que no se rinda a los encantos de este precioso lugar.

"Este bello municipio, que se remonta a la Edad Media, esconde joyas arquitectónicas de aire rústico y señorial como el Muíño de Marea do Pozo do Chacón", indican. Construido a principios del siglo XX, fue rescatado del abandono hace pocos años y es uno de los pocos molinos de mareas de toda Galicia.

Muíño de Mareas de Pozo do Cachón Shutterstock Muros

"Uno de los de mayores dimensiones de España", recalcan. Con 22,5 metros de largo y otros 7 de ancho, la estructura rectangular y alargada que da forma al Pozo do Cachón consta de cuatro molinos que permitieron transformar durante décadas más de 200 kilos de grano de harina en apenas una hora.

Otro de los rincones de esta increíble villa que destaca la revista es el espectacular Monte Louro, "un espacio natural único y muy especial que hay que visitar", dicen sobre este pequeño oasis de belleza.

Monte Louro (turismo.gal)

Un total de 241 metros que se alzan sobre la punta norte de la entrada a la ría de Muros y Noia y cuyo espacio natural es una verdadera maravilla que te arrepentirás de no visitar. Si visitas la playa de Area Maior, con una longitud de 1500 metros y 40 metros de ancho, podrás tomar el sol mientras observas su belleza.

Para terminar, Traveler dice que "en su casco antiguo vas a ver las típicas casas blasonadas, rúas porticadas, iglesias y plazuelas, y, en el mar, no puedes perderte la Praia da Rocha y la Praia do Castelo".

El origen de Muros

Praza do Curro

Muros es una villa gallega con un destacado pasado medieval, fundada en el siglo XIII por el rey Sancho IV de Castilla.

Su casco histórico, muy bien conservado, muestra una arquitectura tradicional marinera, con casas de soportales donde antiguamente se reparaban las herramientas de pesca. Este conjunto arquitectónico le valió en 1970 la declaración de Conjunto Monumental Histórico-Artístico.

Pasear por sus calles permite descubrir rincones singulares como O Curro da Praza, la plaza de Santa Rosa, la Pescadería Vella o la Praza do Cristo, donde destaca un cruceiro de 1789. También son puntos de interés el Arco de Don Diego, el Mercado de Abastos y la Casa Consistorial, todos ellos reflejo del rico patrimonio de esta villa marinera.