Así es la playa favorita de Mario Casas en Galicia: un paraíso de arena dorada ideal para hacer surf

Mario Casas (A Coruña, 1986) es uno de los actores españoles más reconocidos. Desde que saltó a la fama con su papel en la serie juvenil SMS (2006), no ha parado de trabajar en series y películas de alcance nacional e internacional hasta conseguir un premio Goya a Mejor Actor Protagonista por la película No matarás (2020). Es común encontrarse al coruñés afincado en Madrid por estas tierras durante los meses verano, concretamente en una playa de A Coruña que destaca por ser el refugio ideal de los amantes del surf. Se trata de la playa de Razo, en Carballo. En este arenal es habitual ver a alguno de los hermanos Casas en la época estival, y no es para menos teniendo en cuenta el precioso entorno natural en el que se encuentra.

Este mismo 2025 el actor ha estrenado dos nuevas películas, reafirmando su gran prestigio y reconocimiento en el sector. El secreto del Orfebre, dirigida por la gallega Olga Osorio, y Muy lejos, fueron las últimas producciones en las que pudimos disfrutar de Mario Casas en la gran pantalla. Algunos lo recordarán por sus papeles emblemáticos en series como Los hombres de Paco (2007-2010) o El Barco (2011-2013), mientras que otros tendrán en la mente su papel de 'H' en Tres metros sobre el cielo (2010) y Tengo ganas de ti (2012).

800 metros de arena dorada y un espacio protegido

La Playa de Razo, situada en el municipio de Carballo (A Coruña), es uno de los arenales más impresionantes de Galicia. Con sus 800 metros de longitud de mar abierto, se extiende hasta Baldaio, iniciando la salvaje e impresionante Costa da Morte. Esta playa se caracteriza por su entorno natural y su ambiente acogedor, ideal tanto para familias como para los verdaderos amantes de los deportes acuáticos, pues sus olas son perfectas para los amantes del mar.

Playa de Razo-Baldaio (Carballo) Shutterstock

Razo cuenta con el distintivo de Bandera Azul, siendo una de las 108 playas reconocidas con este prestigio en Galicia, lo que garantiza que sus aguas son de especial calidad y que cuenta con instalaciones bien cuidadas y con todos los servicios (incluido el acceso para personas con movilidad reducida). Es una playa de arena dorada y un oleaje llamativo ideal para hacer surf. De hecho, a lo largo de todo el litoral carballés encontrarás varias escuelas y campamentos de surf. Así, en verano suele estar bastante concurrida porque atrae a numerosos visitantes, entre los que se encuentran Mario y Óscar Casas.

Esta playa destaca por ser maravillosa para todos los públicos, incluidos los más pequeños, ya que, cuando baja la marea, se forman unas pequeñas charcas naturales entre las rocas que son fantásticas para que los niños se lo pasen en grande jugando. Además del surf, se realizan otros deportes acuáticos, junto a diferentes actividades como las diversas rutas de senderismo. En este sentido, destaca la Senda do Mar, perfecta para hacer con amigos o en familia por su baja dificultad a pesar de transcurrir, en gran parte, por los propios arenales de Razo y Baldaio, ofreciendo unas vistas increíbles del litoral gallego.

Una duna en la praia de Razo turismocarballo.org

Pero, sin duda, lo más destacable de la playa de Razo es su gran secreto: es una playa fósil. "Esta playa existía ya hace miles de años, pero estaba mucho más elevada que en la actualidad, aproximadamente a nivel de la zona verde hoy en día habilitada para el paseo y el recreo", explica Turismo Carballo. En los pequeños acantilados de este arenal se observan diferentes estratos que son testimonio de la evolución de la playa a lo largo de miles de años.

Espacio Natural de Razo-Baldaio

A pocos pasos de la playa se encuentra el Espacio Natural de Razo-Baldaio, un entorno protegido de gran riqueza ecológica, con dunas, marismas y acantilados. Este rincón gallego es una de las manifestaciones naturales más valiosas de Galicia, un destacado humedal y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Laguna y marismas de Baldaio turismo.gal

Ambas playas se juntan por una sucesión de dunas de más de tres kilómetros, dando lugar a uno de los arenales más extensos de Galicia. Sin duda, es un lugar que merece mucho la pena descubrir y, la verdad, no nos extraña que los Casas escojan la playa de Razo como su favorita a la hora de desconectar de sus trabajos y practicar surf.