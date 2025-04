Tienes que verla: la cascada más mágica a unos minutos de A Coruña y Ferrol en un entorno natural de película

En la provincia de A Coruña, la fuerza de la naturaleza se manifiesta en una serie de impresionantes cascadas que no dejan a nadie indiferente. Además del "Niágara" gallego que cae en el mar, existen otros saltos de agua que, no siendo tan conocidos o tan grandes, son un verdadero espectáculo natural que merece la pena visitar. Entre ellas, hay un lugar a menos de una hora de A Coruña que es una verdadera joya situada en un entorno privilegiado.

Esta cascada de A Coruña es todo un espectáculo visual por su caída de aproximadamente 45 metros y su entorno natural de película en medio del bosque atlántico que te dejará sin palabras. Prepárate para sacar las mejores fotografías y ve preparado para caminar por la naturaleza más salvaje.

Una de las cascadas más imponentes de A Coruña

Fervenza do Río Belelle, en Neda

Quizá no sea la más famosa ni la más grande de Galicia, pero la Fervenza do Belelle, en Neda, Ferrol (A Coruña), es uno de los saltos de agua más espectaculares y mágicos de la provincia de A Coruña. También llamada la cascada de O Marraxón, es un rincón idílico rodeado de plena naturaleza, con una riqueza ecológica y paisajística de lo más singular y pintoresca.

La Fervenza do Belelle alcanza los 45 metros de altura. Nace en el barranco de A Cernada, en la parroquia de San Martiño de Goente (ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez) y desemboca en la ría de Ferrol. Este rincón mágico se encuentra en el recorrido del río Belelle, que nace en las Fragas do Eume y desemboca en la ría de Ferrol. Sin duda, es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza que aprovechan la mínima oportunidad para desconectar de la rutina diaria y de los problemas. Así, se presenta como una escapada ideal para esta primavera o, incluso, para disfrutar de un plan diferente en Semana Santa.

Base de la Fervenza do Belelle en Neda (A Coruña) Shutterstock

El acceso a esta maravilla natural de Ferrolterra es sencillo; debes recorrer una ruta entre los ayuntamientos de Neda y Fene, empezando en el aparcamiento situado junto al pazo llamado de Isabel II, antigua fábrica de tejidos. Tan solo tendrás que caminar un par de kilómetros (aproximadamente un total de 3,5 kilómetros ida y vuelta) para disfrutar del paisaje forestal que rodea el río mientras se desciende hacia la cascada. El sendero está bien marcado y permite apreciar la belleza del entorno natural. Durante el recorrido, te encontrarás con diversas especies de flora y fauna autóctonas, haciendo la ruta mucho más especial.

Una vez en la base de la cascada, la caída del agua con fuerza te dará la bienvenida para dejarte sin palabras. Dependiendo de la estación en la que la visites, la vista puede ser mucho más espectacular. En primavera y después de lluvias intensas, el caudal del río aumenta, haciendo que la cascada sea aún más increíble. En verano, el entorno es mucho más verde y las flores están más resplandecientes, un contraste maravilloso con el agua cristalina del río.

Fervenza de Belelle en Neda (A Coruña) Shutterstock

En resumen, la Fervenza do Belelle es mucho más que una simple cascada; es un lugar donde experimentar, disfrutar y vivir la esencia pura de Galicia. Es un destino perfecto para familias, excursiones de amigos y para cualquier persona que busque reconectar con la naturaleza.