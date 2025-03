Ni Islas Cíes ni Costa da Morte: la maravilla natural en Galicia para visitar esta primavera según National Geographic

Fragas do Eume Turismo de Galicia

Que los días sean cada vez más largos solo puede significar una cosa: la primavera está a punto de comenzar. Esta nueva estación durará aproximadamente, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, 92 días y 18 horas, entre los que se incluyen varios fines de semanas y jornadas festivas para salir a disfrutar en familia o con amigos.

Galicia es un destino recurrente para muchos viajeros de dentro y fuera de España. Es una región muy popular por su extenso litoral y espectaculares paisajes de interior, así como su variada y rica gastronomía protagonizada por los productos del mar. Aunque existen mágicos rincones en las cuatro provincias, National Geographic se queda con esta maravilla natural de A Coruña.

La maravilla natural a 45 minutos de A Coruña

La popular revista de viaje da una bienvenida anticipada a la primavera con una selección de 7 destinos perfectos en marzo. Galicia figura en el listado con un enclave que muchos conocen, pero no todos han tenido el privilegio de ver en directo. No hablamos de las Islas Cíes ni tampoco de la Costa da Morte, sino de un paraíso oculto a 45 minutos de A Coruña: el Parque Natural Fragas do Eume.

"El bosque atlántico costero mejor conservado de Europa es, a la vez, uno de los más escasos en su tipología. Declarado parque natural en 1997, sus 9.000 hectáreas son prácticamente vírgenes, pues sus habitantes no llegan al medio millar. Entre las exuberantes arboledas discurre el río Eume, estrella y espina dorsal del parque, que se recomienda recorrer a pie por sus numerosos senderos y rincones con encanto", dice National Geographic.

El Parque Natural Fragas do Eume alberga paisajes de mil verdes gracias a los robles, chopos, alisos, más de 20 especies de helechos y 200 de líquenes que se dan aquí. Es un bosque de cuento que conserva en las abruptas laderas, en algunos puntos de hasta 300 metros de desnivel, el manto vegetal original de los bosques atlánticos.

En este enclave natural de gran belleza también conviven 103 especies de aves, 41 mamíferos y 8 de peces, así como especies endémicas de invertebrados y reptiles como la rana ibérica.

Tiene establecidos cuatro portales de acceso, sin comunicación entre ellos. El más visitado es el que fija como destino el monasterio de Caaveiro, cuyos orígenes se remontan al siglo X. En la temporada de verano el paso con vehículos queda restringido, pero existe transporte colectivo hasta cerca del antiguo cenobio benedictino. La entrada es gratuita con visita guiada, generalmente en turnos de 45 minutos.

Monasterio de Caaveiro

Hay otro templo de interés en el entorno de las Fragas do Eume es el Monasterio de Santa María de Monfero, del que parte el sendero hasta el embalse del Eume. Fue fundado en 1134 y destaca por su fachada de líneas barrocas y por albergar en su interior las tumbas de los Andrade, dueños de gran parte de esta comarca en el Medievo.