El pueblo de Galicia de visita obligada en 2025 que España ignora: un rincón muy gallego

Condé Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida, ha realizado un año más la selección de los mejores destinos que visitar de España y Portugal para 2025, lugares que por razones históricas, culturales y gastronómicas más que nunca merecen una escapada cercana y fomentan las ganas de viajar.

Shutterstock Los 10 pueblos más bonitos cerca de Galicia que no te puedes perder

Los lugares incluidos en las listas (países, ciudades, regiones...) se han seleccionado en función de las nuevas aperturas y las ofertas más interesantes, con información proporcionada por su red de colaboraciones y expertos de todo el mundo. En este sentido, el equipo de Condé Nast Traveler España ha elegido el municipio gallego de Padrón, muy cerca de Santiago de Compostela, como destino de España y Portugal que nadie puede perderse en 2025.

Es un rincón auténticamente gallego que destaca por su gastronomía, con las mejores parrillas de España o sus pimientos; de hecho, la publicación destaca que "cuando uno prueba los verdaderos pimientos de Padrón, los que se sirven en Taberna O Pemento, por ejemplo, solo querrá volver y volver. Es más, en realidad son de Herbón, una parroquia coruñesa que pertenece a Padrón. ".

Otro de los grandes atractivos de Padrón, según la revista Condé Nast Traveler España, es la casa de Rosalía de Castro. "¿Más razones para descubrir esta área donde manda la naturaleza y el mar queda a dos pasos? El galardonado restaurante O Pazo, uno de los templos parrilleros de España y del producto gallego. Porque lo que hacen aquí los hermanos Vidal con el fuego y las navajas, los longueirones, el lumbrigante (bogavante), la anguila, la palometa roja o la vaca rubia gallega es inolvidable".

También recomienda incluir en la hoja de ruta una visita, aunque sea rápida, al mirador Monte da Muralla.

Más sobre Padrón

Puente de Santiago en Padrón Shutterstock

Si hablamos de Padrón también tenemos que hacerlo inevitablemente del Camino Jacobeo, ya que la leyenda dice que este fue el primer lugar al que llegaron en barca los restos del Apóstol Santiago tras abandonar Palestina. Campus Stellae, campo de estrellas, donde se fundaría la actual Compostela y su catedral, dando lugar a una de las rutas de peregrinación religiosa más importante del mundo.

El Puente de Santiago, reconstruido en 1852 después de que fuese destruido por la crecida del río en 1846, conduce hasta dos de los símbolos arquitectónicos y artísticos de la ciudad: la Fuente y el Convento del Carmen. Pero en Padrón no solo encontramos monumentos religiosos, si no también importantes espacios al aire libre como el Jardín Botánico-Artístico, que alberga más de 300 especies en poco más de una hectárea, y el Paseo Fluvial do Espolón, presidido al norte por el Monumento de Rosalía de Castro y al sur por otro en honor a Camilo José Cela.

Y es que en 1837 nació una de las escritoras más importantes que ha dado la literatura gallega: la poetisa Rosalía de Castro. En Matanza se encuentra la casa donde vivió hoy convertida en Casa Museo de Rosalía, que guarda muchos objetos personales de la autora y de su familia. Pero otro de los grandes escritores que alumbró Padrón fue Camilo José Cela y para acercarnos a la figura del escritor, la Fundación Cela creó un gran museo con manuscritos y objetos personales.

Para completar la visita a Padrón, es recomendable subir hasta el Monte de San Gregorio, donde una cruz y una escultura del Apóstol Santiago nos vuelve a recordar la importancia de Santiago en esta villa. En el apartado culinario, la estrella gastronómica de la zona son los pimientos de Herbón. No te puedes ir sin probarlos, aunque eso sí, ten cuidado, porque ya se sabe que "uns pican e outros non".