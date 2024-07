El desconocido municipio de Asturias cerca de Galicia donde se compite por obtener oro

Historia, cultura, tradición, naturaleza y gastronomía se dan la mano en el corazón de Tineo, el segundo concejo más grande (en extensión) del Principado de Asturias. Enmarcado en el centro-occidental de la región fronteriza, en las tierras verdes e interiores de la comarca Vaqueira, este rincón asturiano presume de Pueblos Ejemplares (Tuña y Navelgas) y su historia se encuentra vinculada a la explotación de recursos naturales y minerales como el oro.

Lo cierto es que a día de hoy la localidad de Tineo todavía es famosa por una singular competición que tiene como propósito la búsqueda y obtención de oro. El archiconocido Campeonato Nacional de Bateo de Oro tiene lugar a finales del mes de julio en la parroquia de Navelgas e incluso ha sido declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional.

En lo tocante a la comarca de Vaqueira, resulta interesante hacer mención al hecho de que su nombre viene dado de los vaqueiros de alzada, un grupo étnico-social de cultura nómada y orígenes ancestrales que han dejado una impronta de enorme valor en este extenso territorio bañado por el Cantábrico y cobijado en su cara más interior por los frondosos valles, sierras y sistemas montañosos. No es de extrañar por tanto que la riqueza natural y paisajística de Tineo sea otro de los atractivos más destacados del concejo asturiano.

Sin ir más lejos, el embalse de Pilotuerto o el entorno que envuelve al Carbayón de Valentín son sólo algunos de los rincones mágicos de los que puede alardear esta antigua villa declarada como Conjunto Histórico-Artístico y considerada una de las grandes joyas de la ruta xacobea que dibuja el emblemático Camino Primitivo en su paso hacia Compostela.

El oro brilla en Tineo

Oureiros de Tineo Guía Repsol Tineo (Asturias)

El río Klondike, en Yukón (norte de Canadá), fue hace no tanto tiempo el escenario de una de las grandes fiebres del oro de Norteamérica. En el caso particular del occidente asturiano, esa tierra prometida se esconde desde tiempos milenarios entre los riachuelos y frondosos bosques que recorren la localidad de Tineo. Y es que Asturias no es solo tierra de xanas, trasgus y neberus, también las vetas de oro forman parte de la historia y tradición de este concejo asturiano que ya los romanos se encargaron de sacar a relucir valiéndose de la misma ingeniería minera utilizada en Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo.

Lo cierto es que existe constancia de la búsqueda de este tesoro mineral en tierras de Tineo por lo menos desde la época castreña de los Astures. No obstante, en la realidad a día de hoy el bateo de oro conforma un sistema artesanal y ancestral de muy baja rentabilidad que, al menos en el caso del concejo de Tineo, se ha convertido en un curioso atractivo turístico y deportivo. Dada la abundancia de yacimientos auríferos en este territorio, los ríos que se extiende por la denominada zona del "Valle del Oro" o "Cuarto de los Valles" ―es decir, los cursos fluviales de Navelgas, Yerbo y Bárcena― son los que en el presente reúnen las mejores condiciones para la búsqueda de pepitas de oro mediante el bateo.

Campeonato Bateo de Oro en Navelgas Turismo de Asturias Navelgas (Tineo)

Romanos, ingleses y, por supuesto, habitantes de Tineo explotaron durante siglos estas minas de oro en búsqueda de las mayores riquezas. Una tradición que ha seguido presente en estas tierras y que asociaciones como Bateadores de Oro Barciaecus han conseguido mantener viva con la puesta en marcha de eventos como el Campeonato de Bateo de Oro, el cual se celebra anualmente en la parroquia tinetense de Navelgas.

A finales del mes de julio, cientos de aficionados y profesionales de este deporte (llegados incluso de otros países) compiten por encontrar, en el menor tiempo posible, un número desconocido de partículas de oro colocadas por la organización en un cubo con 20 kilogramos de arena. En esta competición gana el participante que batea el material y extrae el oro en el menor tiempo, habida cuenta que cada pepita perdida se penaliza con tres minutos sobre el tiempo real obtenido.

Tradición, gastronomía y naturaleza en un destino de ensueño

Monasterio de Obona. Turismo de Asturias Tineo (Asturias)

Ya hablemos de una tierra xacobea, vaqueira o minera, Tineo es un destino repleto de historia y tradición. De hecho, son muchas las referencias culturales que hacen de este municipio un lugar con una idiosincrasia propia muy especial. Como decíamos, este concejo asturiano presume también entre sus límites de varios Pueblos ejemplares como es el caso de Tuña y Navelgas.

El primero de ellos es conocido por albergar un sinnúmero de palacios y casonas que dan forma a este pueblo famoso por ser la cuna del General Riego. En el caso de Navelgas, la parroquia tinetense es una puerta abierta a la ruta romana del oro y el escenario de los campeonatos nacionales e internacionales del Bateo de Oro. No en vano este pueblo está considerado como la capital del Valle del Oro y en su callejero también destaca la sede del Museo del Oro, un espacio único dedicado al oro y su historia en el Principado de Asturias.

Tineo también presenta una pujante industria agroalimentaria, convertido en uno de los grandes productores de leche de Asturias. También en su faceta más culinaria este concejo asturiano ha logrado un distintivo gastronómico para uno de sus manjares más codiciados, el embutido que en los habitantes de la zona denominan chosco.

Y en cuanto a tesoros patrimoniales se refiere, la propia Villa del Tinéu (capital del concejo) se encuentra declarada Conjunto Histórico-Artístico y su Museo de Arte Sacro conforma un espacio único en Asturias. También lo es el conocido Monasterio de Santa María de Obona, un antiguo cenobio habitado por pájaros que constituye en el presente una de las joyas del Camino Primitivo.

Embalse de la Barca, Tineo iStock Tineo (Asturias)

En lo que respecta a la naturaleza, la localidad de Tineo conforma un auténtico paraíso en el occidente asturiano. El embalse de Pilotuerto (y su Paseo de las Aves) o el de la Barca, situado este último sobre el cauce del río Narcea, conforman dos enclaves de enorme belleza. El embalse de la Barca supuso la inundación de pueblos como el de Bebares y su situación entre valles montañosos hace recordar, salvando las distancias, al paisaje gallego de los Cañones del Sil. Esta naturaleza a la carta se extiende a otros rincones como el Carbayo de Valentín, las Hoces del río Esva o la Fana de Genestaza son algunos de los ejemplos más destacados entre los espacios naturales protegidos del concejo de Tineo.