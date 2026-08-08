Coruña Secreta: por qué este escudo de la ciudad tiene un libro en lugar de una concha

Escudo de A Coruña en la fachada de María Pita. Carmen G. Mariñas

Tradicionalmente el escudo de A Coruña consta de la Torre de Hércules, la calavera de Gerión, una corona real y siete conchas. Sin embargo, en uno de los edificios más importantes de la ciudad, el palacio municipal de María Pita, el escudo sustituye una de las conchas, que representan las provincias históricas gallegas, por un libro.

La imagen se repite en otros emblemas de la ciudad como el instituto Eusebio da Guarda, el Banco Pastor, el Kiosco Alfonso, la antigua Escuela de Comercio de Juana de Vega o el palacio del Tribunal Superior de Xustiza.

¿Por qué este cambio? La respuesta se encuentra a principios del siglo XIX y en el vínculo entre A Coruña y la constitución de 1812.

Fran Pena, guía turístico de la ciudad, explica que "A Coruña fue la primera ciudad que se rebeló después del Pronunciamiento de Riego en 1820 para recuperar la Constitución de Cádiz". A la ciudad herculina la siguieron después otras urbes gallegas y el resto del territorio español y por eso se ganó el título de "Segundo Baluarte de la Libertad" después de la ciudad andaluza.

En este contexto, los escudos de la ciudad comienzan a sumar un libro en lugar de una concha para defender así el texto constitucional.

"Es cierto que este escudo nunca se aprobó en un pleno", explica el guía pese a que el símbolo se encuentra en el edificio en el que se celebran las sesiones plenarias, la sede del Ayuntamiento.

Fachada de María Pita con el escudo coruñés con el libro de la Constitución de 1812. CGM

Fran continúa indicando que "después del Trienio Liberal, en 1823, cuando vuelve Fernando VII y con él el absolutismo, el libro desaparece y reaparece la concha". Con el cambio en la monarquía cambió de nuevo el escudo, así que con la llegada de Isabel II al trono vuelve a aparecer la Constitución en el escudo coruñés.

"Cuando estuvieron los liberales, el escudo estuvo siempre presente. También apareció durante la dictadura de Franco alguna vez, a modo de reivindicación en panfletos que entonces eran ilegales", apunta.

Hoy en día para ver el escudo hay que afinar la vista.

Solamente se conserva en algunos edificios construidos mientras el escudo del libro estaba vigente, como los ya mencionados en el Banco Pastor o en el Kiosco Alfonso, entre otros.

Curiosamente, el escudo "constitucional" viajó también hasta el otro lado del Atlántico. En esta época, concretamente en el año 1840, se fundó en el estado de Michigan en Estados Unidos la localidad de Corunna, que recibe el nombre por la ciudad gallega.

Escudo de A Coruña y escudo de la Policía de Corunna Turismo de A Coruña

Y a la hora de escoger un emblema para su cuerpo de Policía, tomaron de referencia el de la ciudad de origen del grupo de empresarios que se asentó en este lugar.

Desaparición en democracia

La tradición liberal de A Coruña explica la reacción a principios del siglo XIX tras el levantamiento que tuvo lugar a kilómetros de aquí, en Las Cabezas de San Juan, en Andalucía.

Esta costumbre se mantuvo incluso un siglo después, cuando en las elecciones de 1931, "esta es la ciudad de España que más votos republicanos tiene con diferencia".

La representación de la Constitución en el escudo coruñés desapareció, paradójicamente, con la llegada de la democracia en 1976.

Fran explica que el motivo era "que la Constitución que reivindicaba ahora era otra".

Pese a esto, la ciudad conserva un carácter abierto "por el comercio y porque nunca fue dominada por la Iglesia".

"A Coruña iba muy por delante de otras ciudades. El comercio marítimo la abría al mundo y venía gente de todos los lados. Era una ciudad abierta a todo y en la que nunca ha mandado la Iglesia directamente, que siempre cortaba las alas", concluye el guía.