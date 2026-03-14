Coruña Secreta: el "molde" de Riazor que inspiró un campo de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias

El Mundial de 1982 tuvo impacto en el estadio municipal de Riazor, pero también en las instalaciones deportivas de la ciudad de A Coruña. La que hoy se considera como una de las mejores instalaciones deportivas de A Coruña, y de las que más personas congregan cada jornada, nació originalmente como un proyecto del Deportivo.

La historia de la Ciudad Deportiva de la Torre-Arsenio Iglesias, rebautizada con este nombre en plena pandemia, arranca en 1975, cuando la construcción del Palacio de los Deportes de Riazor y las obras para preparar el estadio para el Mundial de 1982 dejaron al club sin campos de entrenamiento.

Ante esta situación, el presidente del Deportivo de aquel momento, Antonio Álvarez, impulsó la construcción de un complejo deportivo que satisficiera las necesidades del equipo.

En una asamblea de junio de 1975 se aprobó la compra de los terrenos por 25 millones de pesetas, con la idea de instalar campos de fútbol, un polideportivo cubierto, pistas de atletismo e incluso de hielo. Álvarez calificó el acuerdo como "trascendental" para el futuro del club.

Sin embargo, la ambición del proyecto resultó inviable y solo se construyó un único campo de fútbol, donde entrenaron los equipos del Deportivo durante varios años, disputaron amistosos e incluso jugó el Fabril algunos encuentros oficiales que luego pasó por otros complejos como Grela 1.

La combinación de dificultades para obtener la licencia municipal y la delicada situación económica del club frenó la ejecución completa del plan.

Años más tarde, en 1981, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de A Coruña para que la ciudad asumiese los terrenos e iniciase la construcción del complejo que hoy existe a los pies de la Torre de Hércules.

Con el tiempo, el espacio se amplió incorporando más campos hasta los cinco actuales, vestuarios, una cancha de frontón cubierto y un área para hockey hierba y prácticas de golf.

Dentro de esta ampliación, destaca el campo número 2 de la Torre, diseñado con las mismas medidas que el estadio de Riazor, según explica Luis Arias, director de instalaciones en aquel momento y actualmente disfrutando de la jubilación.

"Son las medidas oficiales, en su momento daban, intentamos hacer un campo que estuviera bien para que los usuarios pudieran disfrutarlo y que el Depor lo usaba en ese momento para entrenar y se pareciera al estadio", comenta Arias en conversación con Quincemil.

El objetivo era que tanto los jugadores profesionales como los usuarios de escuelas deportivas pudieran entrenar en un espacio lo más parecido posible a un estadio profesional, facilitando la preparación física y táctica.

"En el resto de instalaciones no pudimos porque no daban las medidas", añade Arias, refiriéndose a que otras canchas municipales carecían de información precisa o espacio suficiente.

Gracias a esta planificación, el campo número 2 se convirtió en un referente para entrenamientos y competiciones de alto nivel, consolidando la Ciudad Deportiva como un núcleo de desarrollo deportivo en A Coruña. Tras la última remodelación, es un campo mixto con rugby, acogiendo actividad del CRAT Coruña a la par que la futbolística.

El campo Arsenio Iglesias del Dépor Training Center, igual

El año 2003 fue el del estreno de la Ciudad Deportiva de Abegondo, ahora denominado Dépor Training Center. Para construir el campo principal, Augusto César Lendoiro tuvo una visión: replicar las medidas del estadio para que los partidos de los jueves fuesen a medidas reales pensando en el fin de semana.

Con ello, el club dejó de peregrinar por Acea de Ama, Torre y Grela, obteniendo un lugar estable de entrenamientos. Hasta ese momento, los jugadores llegaban a Riazor, se cambiaban en el estadio y se subían al autobús destino a una de esas instalaciones.