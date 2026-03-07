Coruña Secreta: el arte urbano anónimo que "libera" obras gratis en la ciudad

Hay cuentas de Instagram que muestran arte. Y otras que lo sueltan por la calle para que cualquiera pueda llevárselo a casa. XXStreet pertenece a la segunda categoría. Detrás de este perfil anónimo se esconde un proyecto de arte urbano nacido en mayo de 2024 con una idea sencilla y directa: crear obras y "liberarlas" por distintos puntos de A Coruña para que la primera persona que las encuentre pueda quedárselas gratuitamente.

El proyecto comenzó con dibujos sobre cartón que aparecían pegados en muros y rincones de la ciudad. En octubre de ese mismo año quedó en pausa, pero regresó con fuerza en agosto de 2025.

Desde entonces, las obras han evolucionado: ya no solo se realizan sobre cartón, sino también sobre maderas, espejos, metacrilatos, plásticos y otros materiales encontrados en la calle.

Objetos desechados que el artista convierte en piezas únicas, dándoles una segunda vida antes de que alguien los "rescate".

El funcionamiento es simple. XXStreet publica un reel en Instagram mostrando el momento en que deja la obra y pistas visuales de la zona. El primero que llega, se la lleva. Sin sorteos ni registros previos. Solo hay que seguir la cuenta y estar atento a la próxima liberación. No hay calendario fijo: ni los seguidores ni el propio creador saben con antelación dónde aparecerá la siguiente pieza.

En menos de dos años, el perfil ha alcanzado los 2.000 seguidores, con casi 100 obras liberadas y rescatadas y más de 140.000 visualizaciones mensuales. Pero, según explican sus impulsores, lo más valioso no son las cifras, sino los mensajes de agradecimiento que recibe y las peticiones para que libere obras en distintos barrios.

El anonimato es otra de las claves del proyecto. XXStreet no revela quién está detrás de las creaciones. La razón es clara: "dar valor a la obra y no a quien la hace". En una sociedad en la que, considera, importa más el nombre que el contenido, los artistas apuesta por lo contrario: que la pieza hable por sí sola.

Entre sus referencias destaca el legado de Keith Haring, figura icónica del arte urbano que defendía que el arte debía ser accesible para todos.

En esa línea, uno de los elementos más reconocibles de las obras de XXStreet es 'BUFO', un guiño al famoso perro ladrando de Haring, reinterpretado en forma de stickers que también aparecen repartidos por la ciudad.