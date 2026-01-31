Coruña Secreta: El histórico deporte que se puede hacer sentado y vive en los bares de la ciudad

En A Coruña hay un deporte que no se corre, no se salta y no se suda, pero exige cabeza fría, memoria, complicidad y nervios de acero.

Se juega sentado, alrededor de una mesa, y forma parte de la identidad social y deportiva de la ciudad desde hace más de siete décadas. Ese deporte es el mus.

La historia moderna del mus coruñés arranca en 1950, con la celebración del torneo de La Cátedra, una cita que alcanzaría los 25 años de vida y por la que pasaron jugadores míticos como Graña o Rey.

III Torneo Ciudad de La Coruña de Mus. Cedida.

Aquella competición fue el germen de un fenómeno que se extendió por toda la ciudad y dio lugar al nacimiento de peñas musísticas en espacios tan emblemáticos como el Casino, O Cereixo o el Centro Asturiano.

En 1970 se celebró el primer Campeonato de Mus de A Coruña, organizado por el Orzán SD, hoy filial femenino del Dépor, y ganado por la pareja Porvén-Torrecilla, representantes de La Cátedra.

A partir de ahí, el mus se desbordó: torneos en Ciudad Jardín, Casa Pardo, Peña Bonzanza y desplazamientos constantes por toda Galicia. La prensa local seguía los resultados casi a diario, con columnas ya míticas como El mus también es deporte, firmadas por periodistas como Del Valle, Orestes Vara o Vituco Leirachá.

Foto del equipo campeón de España de Mus, el Sporting Ciudad. Cedida

Los años 80 consolidaron esa pasión. Destacó especialmente el torneo de la tasca Odilo, en la calle de la Torre, sede de la Peña Os Ben Levados, donde durante meses se jugaban ligas interminables hasta llegar a la final.

Nombres como Taboada, Palau, Queco, Porvén o Suso Castro marcaron una época. A ello se sumaron torneos de gran prestigio como el Caja de Ahorros, con peñas históricas, o el Torneo de Culleredo, que llegó a premiar a los campeones con viajes al Caribe, atrayendo a las mejores parejas de la ciudad.

El salto definitivo llegó en los años 90. En 1994 nació el I Torneo Ciudad de A Coruña de Mus, impulsado por un grupo de jugadores habituales de la cafetería Dino’s y con el apoyo decisivo del entonces concejal Palau. Se disputó en el Círculo de Artesanos, duró una semana y reunió a más de 100 parejas.

El éxito fue tal que se convirtió en el torneo de referencia, rotando después por sedes como el Sporting Club Casino, el Club del Mar o la Sagrada Familia.

Con el nuevo siglo, el mus coruñés dio un paso más en organización. En los años 2000 nació la Asociación Amigos del Mus de A Coruña, que puso en marcha el Torneo Interclubs, una liguilla de septiembre a junio que aún hoy sigue viva.

Imagen de la junta directiva actual. Cedida.

En 2003, la ciudad fue sede del IV Campeonato de España de Mus, celebrado en el Club del Mar, con victoria por equipos de la Peña La Cantera. Y en 2010, A Coruña volvió a hacer historia al proclamarse campeona de España tanto en individual como por equipos, en el campeonato celebrado en el Pazo de Vilaboa.

Hoy, el mus sigue muy vivo. El Interclubs va ya por su XXI edición, los jugadores coruñeses compiten cada fin de semana por toda Galicia y la ciudad acoge memoriales, torneos históricos y campeonatos gallegos.

La Asociación Amigos de Mus Coruña reúne a unos 170 jugadores en 13 equipos, que cada viernes compiten en liga, Copa y Supercopa, culminando la temporada con una cena de clausura que es casi tan importante como los trofeos.