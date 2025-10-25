Coruña Secreta: los rincones en los que perviven los cantos de taberna, la voz de la tradición gallega

Una taberna, una cunca de vino y un grupo de personas con ganas de pasárselo bien era más que suficiente para hacer sonar la tradición y el alma de Galicia. Eran los conocidos como Cantos de taberna, una actividad popularizada a mediados del siglo XX que sigue viva en algunos (no muchos) rincones de ciudades como A Coruña, donde decenas de personas recuperan canciones populares para que su voz no se apague.

Acompañadas o no por instrumentos como una pandereta, un acordeón o una gaita, los participantes en esta actividad improvisaban conciertos que llenaban de alegría las tabernas, ese espacio en el que compartir anécdotas con vecinos, amigos y familiares. Un espacio que se ha trasladado ahora a locales de entidades como la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB), la Asociación Cultural Tempo Novo en Elviña o Son d'Aquí, donde mantienen viva la tradición.

"Nestes tempos, os cantos chamados xenéricamente 'de taberna' son unha actividade musical grupal, baseada na música popular na que fundamentalmente se canta, ainda que muitas veces se acompañan as voces con instrumentos propios da música tradicional. O repertorio é mui diverso e en xeral vale case calquera música con letra en galego, porque o obxectivo é pasa-lo ben facendo música, de aí que muitas veces as pezas tendan a ser festeiras e humorísticas", explica el maestro Fernando Román de Tempo Novo.

Cantar a diferentes voces

Una de las asociaciones que mantiene viva esta tradición es Tempo Novo, que desde 2022 cuenta con un grupo de unos 12 alumnos de diferentes edades que disfrutan con esta actividad. Muiñeiras, foliadas, pasodobles, alalás y ritmos tropicales conforman el repertorio de la entidad.

"Nas aulas educamos a voz para aprender a usa-la sen forzar, e tamén desenvolvemos a habilidade necesaria para cantar diferentes voces. Aí é onde aprendemos, arranxamos e preparamos as pezas do repertorio que se cantan. Interésanos ter un repertorio amplo, así que escollemos pezas de estilos mui variados: da tradición da música cantada con pandeireta, das pezas cantadas dos cuartetos tradicionais, do folk e da música moderna e o pop en galego", señala Román.

"Pode ser que este costume de xuntarse para cantar e tocar estea moi arraigado porque aporta muito e esixe pouco, e axuda á xente ser feliz" Fernando Román, maestro en la AC Tempo Novo

Más allá de las aulas, los participantes van una vez al mes a cantar a un local de hostelería, el Tío Ovidio. La próxima actuación será el jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas y, una vez terminada, habrá foliada libre: "Como somos un grupo pequeno e formado fai pouco, o que facemos para participar de eventos e encontros é xuntarnos a outros grupos máis grandes que levan máis tempo formados e xa andan xirando, como o grupo MPG de Monte Alto, ainda que temos a idea de participar de encontros independentemente máis adiante".

Del aula a la calle

"O grupo de Cantos de taberna da Alexandre Bóveda constituiuse en abril do 2023. Na xunta directiva decidiuse facer antes unha convocatoria para ver que posibilidades tiñamos de montalo, non tiñamos claro canta xente podería estar interesada", explica Marisol García Juárez, miembro de junta directiva de la ACAB, que confiesa que quedaron "alucinados" porque el primer día se presentaron unas 40 personas.

Un grupo que al que ahora pertenecen entre 25 y 30 personas con una edad media de 60 años que acuden cada lunes entre las 18:30 y las 19:30 horas al Círculo de Artesáns, en la calle San Andrés, para dar rienda suelta a su arte. Un arte que practican a viva voz y, en general, sin instrumentos excepto en eventos como el Entroido, en el que fueron acompañados por Moncho do Orzán al acordeón.

Grupo de Cantos de taberna de la AC Alexandre Bóveda en el Entroido. Cedida

La entidad, de esta forma, trabaja desde hace dos años en esta actividad con la que busca que la gente a la que le gusta cantar se lo pase bien. "Aprendemos cantigas e cantamos entre todos", explica la colegiada. Unas voces que también se pueden escuchar en algunos actos públicos: el primero en el que participaron fue el 25 de abril de 2023, cuando cantaron Grândola, Vila Morena acompañados por más gente en el Obelisco.

Y es que el grupo de Cantos da taberna se anima a participar en diversos actos de la entidad y en eventos tan importantes como el Entroido coruñés, donde cantaron con una comparsa. "Tamén estivemos no canto do himno galego que se fai todos os anos en decembro, no Día das Letras Galegas, na Festa do Amergin na praia das Lapas...", enumera García.

Más allá de esta amplia participación en diversos eventos, el grupo de Cantos da taberna de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda también vuelve a los orígenes del canto cuando termina el curso. "Hai poucos sitios nos que poidas ir a cantar na Coruña, como foliada", lamenta la colegiada de la ACAB, que señala sin embargo que sí que quedan algunos lugares en los que bailar y cantar al ritmo de la música tradicional gallega.

Un futuro esperanzador

Los Cantos de taberna mantienen viva una tradición que refleja la sociedad gallega a través de la música. "O de cantar perdeuse nestra xeración intermedia, pero a mocidade de agora sí que está empezando a participar nas foliadas. Vese xente nova bailando nas foliadas de Elviña de Tempo Novo", señala Marisol García.

Y es que seguir adelante con iniciativas como esta es fundamental porque es una manifestación cultural de gran relevancia en la cultura gallega pero, además, porque es importante como actividad para la gente, sobre todo mayor: "Cantar é unha actividade moi gratificante".

"A pesar de que A Roda, no seu disco de 1978, vaticinaba un nefasto futuro para os cantos tabernarios, parece que, ao contrario do augurio, cada vez participa máis xente, e o repertorio é cada vez máis amplo, e os instrumentos máis diversos e abundantes. Pode ser que este costume de xuntarse para cantar e tocar estexa mui arraigado porque aporta muito e esixe pouco, e axuda à xente ser feliz. Ao final, como xa temos sentido comentar, a xente que sai da casa cantar e tocar cos amigos, aforra em terapias", concluye Román.