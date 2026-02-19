Oleiros (A Coruña) organiza campamentos de Semana Santa para niños de 3 a 11 años

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, organizará campamentos de Semana Santa dirigidos a escolares de Educación Infantil y Primaria con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

Los campamentos estarán destinados a niños y niñas de entre 3 y 11 años y se celebrarán en el albergue municipal y en el parque de la Finca Tenreiro, en la parroquia de Nós. El horario será de 9:00 a 14:00 horas.

El programa ofrecerá actividades adaptadas a las diferentes edades, en un entorno natural y seguro, pensado para combinar ocio, aprendizaje y convivencia durante el periodo no lectivo.

Las familias interesadas pueden solicitar más información a través del correo electrónico ensino@oleiros.org.

Las inscripciones deberán realizarse en la página web municipal o de forma presencial en A Fábrica entre los días 23 de febrero y 2 de marzo.