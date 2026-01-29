Las bibliotecas de Oleiros (A Coruña) celebran el Entroido con talleres de máscaras pop up para niños

Las bibliotecas públicas municipales de Oleiros celebrarán el Entroido con una programación especial detalleres creativos dirigidos a niños y niñas a partir de 6 años. Se trata de obradoiros de creación de máscaras pop-up con temática de carnaval, que se desarrollarán entre los días 9 y 19 de febrero, a partir de las 17:30 horas.

La iniciativa, organizada por la red de bibliotecas del Concello de Oleiros, tiene como objetivo fomentar la creatividad infantil y acercar a las crianzas a las tradiciones del Entroido a través de actividades lúdicas y culturales. Cada taller tendrá una duración de 120 minutos y contará con un aforo máximo de 20 participantes.

Para poder participar será imprescindible inscribirse previamente en la biblioteca donde se celebre cada actividad, bien de forma presencial o por teléfono. El plazo de inscripción se abrirá diez días antes de la fecha de cada taller. Durante el desarrollo de la actividad, las crianzas deberán permanecer acompañadas por una persona adulta dentro del recinto de la biblioteca.

Programación

cartel mascarada pop up bibliotecas

9 de febrero: Biblioteca Mª José Ruso de Dorneda. Tel.: 981 626 638

10 de febrero: Biblioteca Manuel María de Oleiros. Tel.: 981 610 700

11 de febrero: Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Tel.: 981 626 338

12 de febrero: Biblioteca Central Rialeda. Tel.: 981 639 511

13 de febrero: Biblioteca Mª José Trincado Mera. Tel.: 981 628 507

18 de febrero: Biblioteca Ánxel Fole de Nós. Tel.: 981 664 257

19 de febrero: Biblioteca XograR Mendiño de Lorbé. Tel.: 981 618 201

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Concello de Oleiros en el teléfono 981 610 000 (extensión 1215), en el 604 052 877 o a través del correo electrónico p.cibeira@oleiros.org.

Con esta propuesta, el Concello de Oleiros refuerza su apuesta por la dinamización cultural y por acercar las bibliotecas públicas a las familias, convirtiéndolas en espacios de encuentro y creatividad durante las celebraciones del Entroido.