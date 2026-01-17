Sorpresa de los padres de A Coruña con el horario de la MiniDomus: "Me parece una tomadura de pelo"

La Domus de A Coruña estrenó esta semana un espacio de juegos interactivos para niños hasta 6 años, pero muchos padres se llevaron ayer por la tarde una sorpresa en el primer fin de semana de la instalación. Varias familias se quedaron sin disfrutar de los nuevos juegos debido a que siguen exactamente el mismo horario que el museo: todo cierra a las 18:00 horas y no se puede entrar desde las 17:30.

Según declaraciones de padres a Quincemil, fueron varias familias las que se llevaron la sorpresa del cierre a esa hora tan temprana el viernes. Muchos colegios de la ciudad terminan sus clases entre las 16:00 y las 17:00 horas, y por ello los niños no pueden llegar a los juegos de la Domus hasta prácticamente una hora después, cuando todo cierra sus puertas a las 18:00.

"Me parece una tomadura de pelo", declara uno de los padres, contando que más de 20 niños se quedaron sin probar los nuevos juegos debido a llegar al filo del cierre del museo. "El concello debería haber aclarado el tema de los horarios", dice en referencia a las noticias publicadas por los medios de comunicación de la ciudad a principios de esta semana.

"¿Cuándo se supone que van los niños? ¿Por la mañana, en horario escolar?", añade el padre. El progenitor hace referencia a que, si la nueva zona de juegos hace el mismo horario del museo, su actividad de lunes a viernes será nula, al coincidir a grandes rasgos con el horario escolar y de guarderías para los niños a los que va dirigido.

Los horarios son los de la Domus

Los horarios de los juegos de la MiniDomus son los mismos que los de la propia Domus, y varían dependiendo del momento del año. En enero y febrero, de lunes a viernes el museo abre de 10:00 a 18:00, sin admitir nuevos visitantes desde las 17:30, mientras que los sábados y domingos desplaza el horario una hora hacia adelante: abre a las 11:00 horas y cierra a las 19:00 horas, sin admitir nuevos visitantes desde las 18:30.

De marzo a junio, el horario de la Domus es de 10:00 a 19:00 todos los días de la semana, sin admitir nuevas entradas desde las 18:30, mientras que en verano (en julio y agosto) el horario se amplía de 10:00 a 20:00 horas (sin nuevos visitantes desde las 19:30). Con la llegada del otoño el horario vuelve a menguar y pasa a ser de 10:00 a 19:00 horas de lunes a domingo, sin que pueda entrar nadie más desde las 18:30.