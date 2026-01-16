Karting Marineda abre en A Coruña el plazo para seleccionar a los participantes de Factoría de Pilotos

Karting Marineda, en Marineda City, ha abierto el plazo de inscripción para la selección anual de Factoría de Pilotos, que contará con 10 plazas. La nueva edición de esta actividad se celebrará el domingo 18 de enero a las 10:00 horas en el centro comercial propiedad de Merlin Properties, en A Coruña.

Todos los niños de entre 7 y 13 años que quieran iniciarse en el mundo del automovilismo y vivir la experiencia podrán optar a una de las plazas. Para ello, deberán completar un proceso de selección formado por tres fases: una sesión teórica, una tanda práctica de 10 minutos y una carrera de 10 minutos.

El equipo técnico de Karting Marineda será el responsable de evaluar a los participantes, atendiendo a criterios como los tiempos marcados, la destreza en pista, el comportamiento con el resto de pilotos y el cumplimiento de la normativa.

Los pilotos seleccionados participarán en la categoría exclusiva Factoría de Pilotos dentro del Campeonato Gallego de Karting (CGK).

Karting Marineda, la escudería IRT Kart Team y la Federación Gallega de Automovilismo quieren facilitarles a los más pequeños la experiencia de sentirse pilotos oficiales y facilitar la entrada en el mundo de los campeonatos fomentando la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y el aprendizaje en el mundo de la competición.

Los pilotos seleccionados disputarán las pruebas en As Pontes (6-7-8 de febrero), A Magdalena (3-4-5 de abril), As Pontes (1-2-3 de mayo) y Outeiro de Rei (24-25-26 de julio). Como novedad de esta temporada, el calendario se ha adelantado, permitiendo que las competiciones comiencen antes que en años anteriores.

Aquellas personas interesadas en obtener más información pueden solicitarla en reservas@kartingmarineda.com