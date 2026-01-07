Últimos días para disfrutar en A Coruña de las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez

Las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez han sido esta Navidad un reclamo para los más pequeños. Las camas elásticas, el trenecito o el mítico tiovivo han hecho durante el último mes y medio que niños y niñas se lo pasen en grande en A Coruña.

Todas cerrarán, sin embargo, el próximo domingo 11 de enero. Tras el paso de los Reyes Magos por la ciudad y el regreso mañana jueves a las clases, A Coruña retoma la rutina y los más pequeños se despiden del tiovivo, las camas elásticas, el tradicional tren y de los coches de choque.

Estas no fueron las únicas atracciones o actividades disponibles para los más pequeños en las últimas semanas. El concello y los centros comerciales, entre otros, organizaron talleres o espectáculos para que niños y niñas se lo pasasen en grande, especialmente durante sus vacaciones.

A Coruña, además, contó esta Navidad con la pista de hielo en el puerto.

Retirada de los adornos navideños

Los adornos de Navidad también van desapareciendo poco a poco de las casas de los ciudadanos, así como de las calles. Esta mañana, los operarios han comenzado a recoger los elementos decorativos.

Las flores colocadas en la plaza de María Pita con motivo de la Navidad han sido retiradas, a la espera de que comience a quitarse también el alumbrado: desde la bola de la Marina hasta los pequeños adornos repartidos por todos los barrios.

Tres millones de luces led y unos 560 arcos iluminaron las calles de la ciudad desde el pasado 28 de noviembre de 2025, cuando Bebeto accionó el botón que inauguró de forma oficial la Navidad. Ahora, toca esperar 11 meses para que A Coruña vuelva a decorarse así.