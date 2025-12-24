Carral (A Coruña) facilita la conciliación de más de 20 familias durante las Navidades

El Ayuntamiento de Carral, en A Coruña, inauguró esta semana sus campamentos deportivos de Navidad, una iniciativa pensada para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

La actividad se desarrolla en el CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel y cuenta con la participación de más de una veintena de niños y niñas de entre 3 y 11 años.

Los campamentos comenzaron el pasado lunes y se prolongarán hasta el 5 de enero, ofreciendo servicio los días 24 y 26 de diciembre, así como 29, 30 y 31 de diciembre.

Ya en enero, la actividad continuará los días 2 y 5, cubriendo así buena parte del periodo no lectivo.

Durante las jornadas, el programa ofrece un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas, con la posibilidad de que las familias soliciten servicio de madrugadores desde las 7:30 horas y comedor de 14:00 a 16:00 horas, ampliando así las opciones de conciliación.

En el apartado de actividades, los participantes disfrutarán de talleres de decoración navideña, además de propuestas deportivas y socioculturales, pensadas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y el ocio saludable en estas fechas tan señaladas.