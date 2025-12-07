Ofrecido por:
Cerca de 900 niñas y niños de 3 a 7 años podrán hacer una videollamada con Papá Noel en Galicia
La actividad se desarrollará en la red CeMIT del 9 al 18 de diciembre
Un total de 885 niños y niñas gallegos podrán hablar con Papá Noel por videollamada en la red CeMIT. Los menores, de entre 3 y 7 años, de 18 municipios podrán participar en esta actividad impulsada por la Xunta de Galicia.
El Colegio Sagrado Corazón de Celanova será el primero en participar en esta iniciativa, que arrancará a las 10:00 horas. Cada videollamada con Laponia tendrá una duración aproximada de media hora y se desarrollará en las aulas CeMIT de los concellos implicados. Entre ellos están Abegondo, O Barco, Barreiros, Betanzos, Boborás, Boiro, A Cañiza, Carballo, Castrelo de Miño, Celanova, Fisterra, A Fonsagrada, Ortigueira, Santa Comba, Valga, O Vicedo, Vilagarcía y Vimianzo.
En total se realizarán 33 sesiones que permitirán a 885 niños y niñas vivir este encuentro virtual.
Esta actividad se lleva celebrando desde el 2007, permitiendo que los más pequeños hablen con Papá Noel antes del día de Navidad. Además de los niños, también podrán participar usuarios adultos con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional Aspromor de Ortigueira y del Centro de Educación Especial Leyenda Educativa de Carballo.