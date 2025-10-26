A Coruña celebra el Samaín con fiestas y talleres para los más pequeños: aquí tienes los planes

Con octubre llegando a su recta final y los disfraces empezando a tomar forma, el Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha su programación especial de Samaín en la red de centros cívicos. Este año, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un total de 13 fiestas y 9 talleres creativos, pensados para niñas y niños de 4 a 12 años.

Todas las actividades serán gratuitas, pero el acceso requerirá preinscripción a partir del sábado 25 de octubre en la conserjería del centro cívico donde se celebre cada propuesta. Las plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar aforo. Además, será obligatorio que los menores acudan acompañados por una persona adulta responsable.

Las fiestas infantiles se celebrarán en los centros cívicos de: Castrillón, Mesoiro, Rosales, Elviña, Palavea, Cidade Vella, San Diego, Monelos, Monte Alto, Eirís, Mallos, Birloque y Novoboandanza.

Por su parte, los talleres tendrán lugar en los centros cívicos de: Pescadores, Santa Margarida, Artesáns, San Pedro de Visma, Sagrada Familia, A Silva, Castro de Elviña, Santa Lucía y Feáns.

La ciudadanía podrá consultar en cada centro las fechas, los horarios y los detalles concretos de cada actividad.

La 'Torre del Terror' en Monte Alto

Además de las propuestas del Concello, el barrio de Monte Alto ha organizado como es ya costumbre su propia ruta del terror. Con ello, alrededor de 28 negocios de la calle de la Torre se vestirán de Halloween para que los más pequeños puedan timbrar a sus puertas y recibir caramelos. La "Torre del Terror" es ya una tradición en el barrio y se espera que este año vuelva a ser todo un éxito. Será de 18:00 a 21:00.