La Xunta de Galicia pone en marcha el bono Concilia: se puede solicitar desde el 8 de septiembre

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, anunció esta mañana que las familias podrán solicitar el Bono Concilia Familia a partir del 8 de septiembre, una nueva convocatoria en la que la Xunta invierte más de 2,5 millones de euros.

Así lo avanzó durante su visita al espacio de ocio y actividades Galipark Multiaventuras, situado en Padrón, donde muchos niños realizan campamentos o estancias de ocio en los períodos no lectivos.

La conselleira de Política Social e Igualdad recordó que el Bono Concilia Familia es una ayuda económica directa para que las familias puedan sufragar el coste de este tipo de recursos, como Galipark Multiaventuras, que son fundamentales en los períodos no lectivos.

En este sentido, destacó que esta ayuda está destinada a familias con hijos de hasta 13 años en las que ambos progenitores trabajan, con el objetivo de contribuir a cubrir los costes de los servicios de conciliación, como cuidadores, ludotecas o campamentos.

Asimismo, recordó que el Bono Concilia Familia ofrece ayudas económicas de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de 200 euros por persona para sufragar los costes de recursos y servicios específicos como ludotecas, campamentos o espacios de ocio y actividades para niños.

Fabiola García también resaltó que este año las familias podrán consultar la información de la convocatoria antes de lo habitual, ya que su publicación en el Diario Oficial de Galicia será durante el mes de agosto y el plazo de solicitud se abrirá el 8 de septiembre. De este modo, indicó que “con este adelanto la Xunta busca adaptarse a los tiempos y necesidades que demandaban las familias”.

Además, adelantó que, dentro de los máximos establecidos, el Bono pasará a cubrir el 100% del coste en aquellas familias de especial consideración, es decir, las monoparentales, numerosas, de acogida o aquellas con un hijo con discapacidad.

La conselleira recordó que esta medida pionera fue una apuesta del Ejecutivo gallego para que “la conciliación esté al alcance de todas las familias”. En este sentido, reiteró el compromiso de la Xunta de poner a disposición de todos los gallegos recursos y servicios de proximidad que permitan compaginar su vida laboral, personal y familiar sin dificultad.