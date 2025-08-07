Marineda City, en A Coruña, organiza una fiesta de la espuma y juegos acuáticos mañana viernes

Marineda City, en A Coruña, ha organizado para mañana viernes una gran fiesta de la espuma y juegos acuáticos en su plaza exterior. La actividad forma parte del programa Summer Kids dirigido al público familiar, que podrá disfrutarla entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Las propuestas para los más pequeños continúan el sábado 9 de agosto con dos talleres musicales de construcción de instrumentos de percusión y viento dirigidos a pequeños de entre 6 y 12 años. Estas actividades serán en la planta 2 y contarán con dos turnos de 50 minutos, con 10 minutos de descanso.

Los talleres, ambos gratuitos, contarán con entre 10 y 15 participantes cada uno. Los pequeños que quieran disfrutar de alguno de ellos deberán inscribirse previamente.

La planta 2 también será escenario, ya desde las 19:00 horas, de la actividad Canta y gana, en la que los participantes tendrán que adivinar las canciones que suenan y podrán conseguir premios en planes de ocio.

Esta es la programación de Summer Kids para este fin de semana: