Ofrecido por:
Marineda City, en A Coruña, organiza una fiesta de la espuma y juegos acuáticos mañana viernes
El evento se celebrará el 8 de agosto de 18:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado continúan los talleres para los más pequeños
Te puede interesar: Marineda City, en A Coruña, ultima su ampliación, que prevé inaugurar a finales de 2025
Marineda City, en A Coruña, ha organizado para mañana viernes una gran fiesta de la espuma y juegos acuáticos en su plaza exterior. La actividad forma parte del programa Summer Kids dirigido al público familiar, que podrá disfrutarla entre las 18:00 y las 20:00 horas.
Las propuestas para los más pequeños continúan el sábado 9 de agosto con dos talleres musicales de construcción de instrumentos de percusión y viento dirigidos a pequeños de entre 6 y 12 años. Estas actividades serán en la planta 2 y contarán con dos turnos de 50 minutos, con 10 minutos de descanso.
Los talleres, ambos gratuitos, contarán con entre 10 y 15 participantes cada uno. Los pequeños que quieran disfrutar de alguno de ellos deberán inscribirse previamente.
La planta 2 también será escenario, ya desde las 19:00 horas, de la actividad Canta y gana, en la que los participantes tendrán que adivinar las canciones que suenan y podrán conseguir premios en planes de ocio.
Esta es la programación de Summer Kids para este fin de semana:
- Viernes 8 de agosto
- 18:00 a 20:00 horas. Plaza exterior. Fiesta de la espuma y juegos acuáticos
- Sábado 9 de agosto
- 17:00 a 19:00 horas. Planta 2. Talleres de música. Construcción de instrumentos de percusión y viento
- 19:00 horas. Planta 2. Actividad Canta y gana