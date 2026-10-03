Estos son todos los eventos de octubre 2026 en Ferrol que no te vas a poder perder Quincemil

Estos son todos los eventos de octubre 2026 en Ferrol que no te vas a poder perder

El mes de octubre llega pisando con fuerza en Ferrol con una amplia selección de eventos musicales en directo: Dani Wilde y su banda, Shug'R'Band, Depedro, James Rhodes, Zavala, Chicharrón y Les Printemps serán los encargados de animar los diferentes teatros y salas de la ciudad ferrolana a lo largo de estas semanas.

Por otro lado, la parte teatral vendrá con la representación de La Flauta Mágica de Mozart de Ópera 2001, La Metamorfosis de Kafka de Sarabela Teatro, El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev, la pieza de danza teatral Nortear y El Retablo de las Maravillas de Els Joglars.

Conciertos destacados del mes de octubre

El cantautor madileño Depedro actuará este mes en Ferrol Cedida

El sábado 3 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá un concierto de Dani Wilde, una de las grandes figuras del blues contemporáneo de Reino Unido, autora de grandes álbumes de referencia en el género, como Shine o Blind Girl. Durante este concierto estará acompañada de su banda.

El jueves 8 a las 20:30 horas será el turno de Shug'R'Band de presentarse en el Centro Cultural Torrente Ballester como parte del ciclo musical Os Xoves da Capela. Darán un concierto de lo más especial, donde el sonido protagonista de la noche será el blues, soul, funky, swing y el rock.

El sábado 10 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Jofre el madrileño Depedro como parte de su gira de 2026/27 Furia y Calma, hecha para presentar su nuevo disco, el cual saldrá a la luz a finales del mes de octubre. En esta nueva cita ofrecerá a sus fans ferrolanos un concierto bajo un formato íntimo y acústico.

EL viernes 23 a las 21:00 horas será el turno de James Rhodes de presentar su espectáculo Manía, el cual ya se ha consolidado como un gran éxito en toda España. Interpretará piezas de Bach, Chopin, Schubert y Beethoven con ese estilo suyo tan característico. ¡Una cita musical imperdible!

El domingo 25 a las 19:00 horas llegan al Teatro Jofre dos grupos diferentes para ofrecer una doble cita musical que no vas querer perderte. Zavala y Chicharrón son dos proyectos que mezclan identidad, riesgo artístico y un lenguaje sonoro propio y característico que no dejará a nadie indiferente.

El martes 27 a las 20:00 horas en el Teatro Jofre cerramos la temporada de conciertos de octubre con la actuación de Les Printemps, quien interpretará Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi en la versión para musette y conjunto instrumental de Nicolas Chédeville.

3 de octubre: IV Día da Criança Galegofalante

Cartel de la edición de 2026 del Día de l Criança Galegofalante Cedida

El sábado 3 desde las 12:00 horas tendrá lugar la cuarta edición del Día da Criança Galegofalante, una jornada acogida por el Centro Cívico de Canido.

12:00 horas - Obradoiro de elaboración de instrumentos con Emilio Romero Fabal

13:30 horas - Sesión vemú Catropea

14:30 horas - Comida popular

16:00 horas - Pregón

16:30 horas - Festival Micro Aberto Infantil

17:00 horas - Concierto de Gel Ares

18:00 horas - Actuación del Mago Dani García

19:30 horas - Concierto de MJ Pérez

11 de octubre: XI Aniversario Ferror Records

Cartel de la edición de 2026 del Aniversario de Ferror Records Cedida

El domingo 11 la discografía ferrolana Ferror Records está de cumpleaños y lo celebrará en el Centro Cívico de Canido desde las 13:30 horas con la presencia de grupos como Dogo, Nöwan, Furada, Replicantes y DJs como Cristy Dj y Misco-Midas.

A lo largo de toda la jornada también habrá disponibles foodtrucks para todo aquel que lo desee.

16 de octubre: Representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

El espectáculo 'El lago de los cisnes' regresa al Auditorio de Ferrol Cedida

El viernes 16 a las 20:30 horas el Auditorio de Ferrol acogerá, un año más, la representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk, una versión emocionante, vibrante e increíble que dejará asombrada a toda la familia.

Una parte del precio de la entrada irá destinado a los fondos económicos de UNICEF para apoyar a Ucrania.

17 de octubre: Representación de El Retablo de las Maravillas

Cartel del espectáculo 'EL Retablo de las Maravillas' Cedida

El sábado 17 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá la representación de El Retablo de las Maravillas, un espectáculo en vivo que celebra los 65 años de trayectoria de la compañía Els Joglars a través de pequeñas piezas de actualidad en las que dialogan el presente y el futuro.

Una fusión entre actualidad, reflexión y, cómo no, muchas risas. ¡No te lo puedes perder!

24 de octubre: Representación de Nortear

La obra 'Nortear' se representará este mes en el Teatro Jofre Cedida

El sábado 24 a las 20:30 horas aterriza la obra Nortear en el Teatro Jofre, una pieza de danza teatral donde predomina lo onírico, etnográfico y lo poético.

La historia protagoniza a un grupo de mujeres que habita en un espacio vacío del Norte, perdidas e hipnotizadas por el mar.

A medida que pasan los minutos, estos cuerpos transitan, danzan y trabajan infinitamente mientras van juntas hacia la Utopía.

29 de octubre: La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart

La Flauta Mágica de Mozart llegará a Ferrol el mes de octubre Cedida

El jueves 29 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá la representación de una de las óperas más destacadas de todos los tiempos: La Flauta Mágica de Mozart, una historia que narra las aventuras del príncipe Tamino en el reino de la Reina de la Noche.

La compañía encargada de darle vida a esta obra será ÓPERA 2001.

¡No te pierdas este espectáculo clásico donde se fusiona la mejor música, una historia de amor trágico y grandes personajes!

31 de octubre: Representación de A Metamorfose

Cartel de la representación de 'A Metamorfose' de Sarabela Teatro Cedida

El sábado 31 a las 20:30 horas el Teatro Jofre presentará la obra teatral de A Metamorfosis de Gregor Samsa, una historia que muestra la necesidad humana de ser reconocido, valorado y amado por quien se es y no por lo que se produce o aporta.

A través de la puesta en escena de Sarabela Teatro, La Metamorfosis sigue la historia que tan bien conocemos, solo que esta vez se representará de manera visual la animalización que sufre el protagonista a medida que se van sucediendo los hechos de la historia.