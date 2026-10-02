A Coruña pintará un gran mural comunitario sobre los cuidados en el Agra do Orzán este fin de semana

El barrio del Agra do Orzán de A Coruña acogerá este fin de semana una iniciativa artística y comunitaria que busca poner en valor las redes de apoyo entre vecinos. La Festa dos Coidados, organizada por Arquitectura Sen Fronteiras y el Máster Universitario en Políticas Sociales e Intervención Comunitaria (MOPS) de la Universidade da Coruña, arrancará este sábado 3 de octubre a las 11:30 horas en el Parque del Observatorio y contará con actividades durante el sábado y el domingo.

El elemento central de la programación será la creación de un gran mural de formato comunitario titulado 'Rede de coidados', que será pintado de manera colaborativa con la participación de todas aquellas personas del barrio que quieran acercarse y formar parte de la iniciativa.

Un mural creado entre vecinos

La obra estará diseñada y coordinada por la artista Laura Caneira, que trabajará junto a los vecinos durante el desarrollo de la actividad. El mural nace de las historias y experiencias compartidas por residentes del Agra do Orzán durante un proceso previo de participación comunitaria.

La iniciativa pretende convertir el propio espacio público en un reflejo de las relaciones de apoyo y cuidado que existen en el barrio. La organización busca así visibilizar el papel de las redes comunitarias y del apoyo mutuo en la vida cotidiana de los vecinos.

El proyecto parte del trabajo desarrollado por el alumnado de la materia Xénero e Coidados del MOPS, dirigida por Antía Pérez, junto con vecinos y vecinas del Agra do Orzán. A este proceso se han sumado Arquitectura Sen Fronteiras y la artista Laura Caneira, que se encargará de trasladar las ideas y experiencias recopiladas al diseño del mural.

Dos días de actividades en el Parque del Observatorio

La creación de la obra será el eje principal de una Festa dos Coidados que ofrecerá distintas propuestas durante el sábado y el domingo. La actividad forma parte del programa de educación 'Agra: barrio de coidados', que Arquitectura Sen Fronteiras desarrolla en el barrio desde septiembre de 2023 junto a la Universidade da Coruña y con la cofinanciación de la Xunta de Galicia.

La celebración busca poner el foco en las personas y colectivos que contribuyen al cuidado de la vida comunitaria, además de generar un espacio de encuentro entre los vecinos del Agra do Orzán.

Desde la organización destacan la participación de las personas que durante los últimos meses han compartido sus historias y experiencias, que servirán de inspiración para la creación de Rede de coidados. También agradecen la colaboración de las entidades y colectivos que trabajan en el barrio y contribuyen al cuidado de los espacios y de la comunidad.

La Festa dos Coidados cuenta asimismo con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Universidade da Coruña y la Xunta de Galicia. La programación comenzará este sábado a las 11:30 horas y se prolongará durante todo el fin de semana en el Parque del Observatorio.