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Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol
La ciudad de Ferrol estrena nuevo mes con dos conciertos y varios eventos dedicados al público familiar e infantil. ¿Te los vas a perder? En 'Quincemil' te contamos todo lo que necesitas saber
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El mes de eventos en la ciudad ferrolana se abrirá con el concierto inaugural de la Real Filharmonía de Galicia, la cual presentará su nuevo espectáculo Memoria. El día siguiente podremos disfrutar de Dani Wilde y su banda, una de las artistas británicas más destacadas del blues moderno.
Asimismo, a lo largo del fin de semana tendremos dos planes para disfrutar con los más pequeños de la familia: el Día da Criança Galegofalante y la representación de la obra Héroes de Decembro de ¡Abran paso! Teatro.
Concierto Memoria de la Real Filharmonía de Galicia
El viernes 2 a las 20:00 horas el Auditorio de Ferrol presentará la inauguración de la temporada de otoño de la Real Filharmonía de Galicia.
El espectáculo inaugural de este año será una conversación entre la música del siglo XX y el folclore de Folk Songs, una de las mejores piezas de Luciano Berio.
Concierto de Dani Wilde Band
El sábado 3 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá un concierto de Dani Wilde, una de las grandes figuras del blues contemporáneo de Reino Unido, autora de grandes álbumes de referencia en el género, como Shine o Blind Girl.
Esta artista representa el futuro del blues británico, conectando con sus fans a través de sus espectáculos emotivos y cargados de fuerza.
Tras haber sido galardonada como Mejor Voz en los British Awards, Dani Wilde se embarca en una gira internacional en compañía de su banda. El Teatro Jofre será su próxima parada. ¡No te lo puedes perder!
IV Día da Criança Galegofalante
El sábado 3 desde las 12:00 horas tendrá lugar la cuarta edición del Día da Criança Galegofalante, una jornada acogida por el Centro Cívico de Canido.
- 12:00 horas - Obradoiro de elaboración de instrumentos con Emilio Romero Fabal
- 13:30 horas - Sesión vermú Catropea
- 14:30 horas - Comida popular
- 16:00 horas - Pregón
- 16:30 horas - Festival Micro Aberto Infantil
- 17:00 horas - Concierto de Gel Ares
- 18:00 horas - Actuación del Mago Dani García
- 19:30 horas - Concierto de MJ Pérez
Representación de Héroes de Decembro de ¡Abran paso! Teatro
El domingo 4 cerraremos el primer fin de semana de octubre por todo lo alto con la representación de la obra teatral para público infantil Héroes de Decembro de ¡Abran paso! Teatro.
La representación de la obra tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Caranza.