Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol Quincemil

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol

El mes de eventos en la ciudad ferrolana se abrirá con el concierto inaugural de la Real Filharmonía de Galicia, la cual presentará su nuevo espectáculo Memoria. El día siguiente podremos disfrutar de Dani Wilde y su banda, una de las artistas británicas más destacadas del blues moderno.

Asimismo, a lo largo del fin de semana tendremos dos planes para disfrutar con los más pequeños de la familia: el Día da Criança Galegofalante y la representación de la obra Héroes de Decembro de ¡Abran paso! Teatro.

Concierto Memoria de la Real Filharmonía de Galicia

La RFG presentará su espectáculo inaugural este fin de semana Cedida

El viernes 2 a las 20:00 horas el Auditorio de Ferrol presentará la inauguración de la temporada de otoño de la Real Filharmonía de Galicia.

El espectáculo inaugural de este año será una conversación entre la música del siglo XX y el folclore de Folk Songs, una de las mejores piezas de Luciano Berio.

Concierto de Dani Wilde Band

La artista Dani Wilde Cedida

El sábado 3 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá un concierto de Dani Wilde, una de las grandes figuras del blues contemporáneo de Reino Unido, autora de grandes álbumes de referencia en el género, como Shine o Blind Girl.

Esta artista representa el futuro del blues británico, conectando con sus fans a través de sus espectáculos emotivos y cargados de fuerza.

Tras haber sido galardonada como Mejor Voz en los British Awards, Dani Wilde se embarca en una gira internacional en compañía de su banda. El Teatro Jofre será su próxima parada. ¡No te lo puedes perder!

IV Día da Criança Galegofalante

Cartel de la edición de 2026 del Día de l Criança Galegofalante Cedida

El sábado 3 desde las 12:00 horas tendrá lugar la cuarta edición del Día da Criança Galegofalante, una jornada acogida por el Centro Cívico de Canido.

12:00 horas - Obradoiro de elaboración de instrumentos con Emilio Romero Fabal

13:30 horas - Sesión vermú Catropea

14:30 horas - Comida popular

16:00 horas - Pregón

16:30 horas - Festival Micro Aberto Infantil

17:00 horas - Concierto de Gel Ares

18:00 horas - Actuación del Mago Dani García

19:30 horas - Concierto de MJ Pérez

Representación de Héroes de Decembro de ¡Abran paso! Teatro

Cartel de la obra teatral 'Héroes en Decembro' Cedida

El domingo 4 cerraremos el primer fin de semana de octubre por todo lo alto con la representación de la obra teatral para público infantil Héroes de Decembro de ¡Abran paso! Teatro.

La representación de la obra tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Caranza.