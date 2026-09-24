Este fin de semana, Área Central combina descuentos especiales en moda y calzado con la segunda edición de “Dálle Xogo”, un festival que reunirá 100 mesas de juego, demostraciones y actividades para todas las edades

Planazo este fin de semana en el Outlet Área Central de Santiago: descuentos irresistibles y 100 mesas de juego

El Outlet Área Central se prepara para vivir un fin de semana repleto de propuestas para todos los públicos con la celebración de su Súper Weekend, con descuentos especiales en moda y calzado, y la segunda edición de “Dálle Xogo”, el festival de ocio sin pantallas que reunirá durante tres días a niños y adultos alrededor de los juegos de mesa.

Descuentos especiales en moda y calzado

Desde este jueves y hasta el sábado, los visitantes podrán disfrutar de promociones especiales sobre el precio outlet en algunas de las marcas más reconocidas del espacio comercial.

En el Súper Weekend participan, entre otras marcas, Scalpers, Bimba y Lola, El Ganso, Silbon, Fifty (Tendam), Krack y los establecimientos multimarca Lolita Moda y Zabba.

Durante estas jornadas, los clientes podrán encontrar promociones especiales y descuentos adicionales por tiempo limitado, entre ellas 2x1, un 20 % de descuento adicional en toda la tienda y prendas seleccionadas a 5, 10 o 15 euros, con propuestas de moda y calzado para hombre, mujer y niño. El Súper Weekend es una oportunidad para renovar el armario aprovechando promociones especiales y los precios outlet de los establecimientos participantes.

Un fin de semana para comprar y jugar

A la propuesta comercial de Súper Weekend se suma desde mañana viernes “Dálle Xogo”, el festival de ocio sin pantallas que invita a niños y adultos a compartir tiempo de calidad alrededor de los juegos de mesa.

Durante tres días, Área Central acogerá una amplia programación con juegos de mesa, demostraciones, torneos, presentaciones, talleres, charlas y experiencias educativas, en una propuesta que busca fomentar la conexión entre las personas, la creatividad y la diversión.

El festival contará con 100 mesas de juego y la participación de alrededor de 30 editoriales, convirtiendo Área Central durante este fin de semana en un gran punto de encuentro para los aficionados a los juegos de mesa y para quienes quieran descubrir nuevas formas de ocio compartido.

Esta segunda edición de “Dálle Xogo”, que cuenta con la colaboración del Concello de Santiago y la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, se celebrará mañana viernes, de 16:30 a 20:30 horas, y el sábado y domingo, de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a 20:30 horas.

Descuentos, moda, juegos y entretenimiento se dan así la mano en Área Central para ofrecer un completo plan de fin de semana para disfrutar en familia y con amigos.