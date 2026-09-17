¿Qué hacer en A Coruña este fin de semana? Dani Fernández, Gabry Ponte, fiestas y decenas de planes

Todos los planes que puedes hacer el penúltimo fin de semana de septiembre en A Coruña Quincemil

El penúltimo fin de semana llega a la ciudad herculina con una gran selección de eventos que no dejarán a nadie indiferente. Entre ellos, destacamos los conciertos de Dani Fernández, Gabry Ponte y Silvio Rodríguez. Asimismo, se celebrarán también las fiestas de Monte Alto y el tardeo PicaPop.

Cerraremos el fin de semana con la celebración de la décima edición del EcoRallye de A Coruña y varios espectáculos de humor y magia, como Coaches de Choque de Oswaldo Digón y Rafa Durán y Singularia de Magia en la Manga.

Conciertos destacados del fin de semana

Una de las grandes citas musicales de este fin de semana vendrá de la mano de Dani Fernández Cedida

El jueves 17 a las 21:00 horas llega Dani Fernández al Coliseum como parte de su tour nacional La Insurrección, en colaboración con Los40. El exitoso artista español anuncia una nueva etapa de su carrera tras sus éxitos Bailemos, Dile a los demás y Disparos.

El viernes 18 a las 20:00 horas llega al Muelle de Batería el DJ y productor italiano conocido como Gabry Ponte, una de las figuras más reconocidas dentro de la música electrónica europea e internacional. Apunta esta cita exclusiva de SON&MAR para no perderte este espectáculo lleno de éxitos atemporales como Blue (Da Ba Dee) y Move Your Body.

El sábado 19 a las 21:00 horas regresa Silvio Rodríguez a España para dar un concierto exclusivo en el Coliseum de la ciudad herculina, donde recordará sus éxitos atemporales de La Nueva Trova. El cantautor cubano goza de reconocidos temas como Ojalá, Canción del elegido y muchas más.

Fútbol del fin de semana

Entrenamiento del Dépor en el Dépor Training Center. RC Deportivo.

Tras su enfrentamiento contra el Sevilla C.F., el R.C. Deportivo se enfrentará el sábado 20 a las 18:30 horas al Real Betis en el Estadio de Riazor, donde buscará hacerse con la victoria.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los fotogramas de las películas que se proyectarán este fin de semana Filmoteca de Galicia

Este fin de semana continuamos con las proyecciones semanales de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano. Como parte de la programación de la Filmoteca de Galicia se podrá disfrutar del ciclo dedicado a Vittorio de Sica, autor del neorrealismo italiano. Mientras tanto, el Fórum Metropolitano dedicará su programa de este fin de semana al filme francés A l'abordage!

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 17 a las 22:30 horas - Milagro en Milán (Miracolo a Milano) de Vittorio de Sica

a las 22:30 horas - Milagro en Milán (Miracolo a Milano) de Vittorio de Sica Jueves 17 a las 18:00 horas - Crítico de Kleber Mendonça Filho

a las 18:00 horas - Crítico de Kleber Mendonça Filho Viernes 18 a las 19:30horas - Magallanes de Lav Diaz

a las 19:30horas - Magallanes de Lav Diaz Sábado 19 a las 18:00 horas - Umberto D. de Vittorio de Sica

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

A l'abordage! (Al abordaje) de Guillaume Brac - Jueves 17 a las 20:00 horas, viernes 18 a las 20:00 horas y sábado 19 a las 17:30 y 20:00 horas

Fiestas de Monte Alto

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Monte Alto Cedida

El sábado 19 y domingo 20 tendrán lugar las fiestas de Monte Alto, conocidas por ser las últimas grandes celebraciones de los barrios coruñeses de los meses de verano.

Estos dos días podremos disfrutar de música, puestos de gastronomía, actividades infantiles y muchos más eventos que animarán el barrio de Monte Alto hasta altas horas de la noche.

Viernes, 19 de septiembre

11:00 horas - Alborada con el grupo Xebre

13:30 horas - Sesión vermú con Combos Escola Municipal de Música

17:00 horas - Representación teatral de Rogelio II La Fête de Arsicópatas

18:30 horas - Foliada familiar con obradoiro de baile con Son D´Aquí

19:30 horas - Pasacalles/actuación de Brassica Rappa

20:30 horas - Concierto de Brassica Rappa

21:15 horas - Pregón de Julia Ares

21:30 horas - Concierto de Portosanto

23:15 horas - Concierto de Alana

Domingo, 20 de septiembre

12:00 horas - III Roteiro da Memoria Cívica en San Amaro

en San Amaro 13:00 horas - Merendiñas da Torre con xantar popular y foliada con Cántigas da Terra

Tardeo PicaPop - Ciclo SON&MAR

Cartel del Tardeo PicaPop del ciclo SON&MAR del Puerto de A Coruña Cedida

El sábado 19 a partir de las 18:00 horas en el Puerto de A Coruña se podrá disfrutar del PicaPop Tardeo del ciclo de eventos SON&MAR.

Se trata de una fiesta de tarde con temática nostálgica de los años 90 y 2000. Podrás bailar y cantar con las mejores canciones pop de los 2000: boybands, eurodance, baladas, hits del verano y muchísimo más.

Para completar la experiencia todo el recinto se adornará con nubes, purpurina, piruletas de pica pica y confeti, una estética colorida y fantasiosa.

Mundo Juego - SON&MAR

Cartel del espacio Mundo Juego SON&MAR

El ciclo de conciertos SON&MAR incluye en su programación un día completo dedicado a la diversión de los más pequeños de la familia: Mundo Juego, un espacio de juego en el Muelle de Batería donde se incluirán una serie de actividades con personajes y actuaciones musicales queridos por los niños de varias generaciones.

El horario será de 11:00 a 21:00 horas con entrada gratuita.

Ópera Jenůfa de Leoš Janáček

Cartel de la obra Jenůfa que será representada en el Palacio de la Ópera Amigos de la Ópera de A Coruña

El jueves 17 y sábado 19 a las 19:00 horas se podrá disfrutar en el Palacio de la Ópera de la primera obra de la temporada de otoño de la Asociación de Amigos de la Ópera.

La ópera Jenůfa, producida por Amigos de la Ópera de A Coruña y en coproducción con Ópera Garage Producciones, será estrenada por primera vez en la ciudad herculina.

Esta obra está basada en la vida rural de una joven que vivía en la América de los años 50. A través de la aparición de diferentes personajes, los cuales desencadenarán una serie de eventos, observaremos la lucha y el perdón a través de los ojos de la protagonista.

Espectáculo Paloma de Parque de Clara Ingold

La humorista Clara Ingold actuará este mes en A Coruña Cedida

El sábado 19 a las 19:30 horas llega Clara Ingold al Auditorio de la Sede Afundación para presentar su segundo espectáculo en solitario: Paloma de Parque.

Este show en directo navega entre anécdotas y vivencias personales de Clara Ingold, las cuales mezcla con actuaciones musicales cargadas de ironía y humor absurdo que reflexionan acerca de la destrucción como individuos y sociedad.

Acudir a un espectáculo de Clara Ingold es reír, pero también hacer introspección. ¿Te apuntas? ¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!

10.º EcoRallye da Coruña

Cartel de la edición de 2026 del EcoRallye de A Coruña Cedida

El jueves 17 dará inicio la décima edición del EcoRallye en la Plaza de María Pita, conocido por ser el último gran evento del motor en Galicia dentro de la temporada de verano. Se extenderá hasta el domingo 20.

La programación completa del EcoRallye de A Coruña:

Jueves, 17 de septiembre

16:00 horas - Verificaciones técnicas en el Paseo da Dársena (O Parrote)

20:30 horas - Ceremonia protocolaria en la plaza de María Pita

Viernes, 18 de septiembre

09:00 horas - Salida del primer participante desde la plaza de María Pita (1ª etapa)

del primer participante desde la (1ª etapa) 13:30 horas - Llegada del primer participante a Santiago de Compostela en la Avenida de Xoán XXIII (Parada intermedia)

del primer participante a en la Avenida de Xoán XXIII (Parada intermedia) 16:30 horas - Salida del primer participante desde Santiago de Compostela

del primer participante desde 21:00 horas - Llegada del primer participante a la plaza de María Pita

del primer participante a la 21:00 horas - Inicio de la recarga para los vehículos eléctricos

Sábado, 19 de septiembre

10:00 horas - Salida del primer participante desde la plaza de María Pita (2ª etapa)

del primer participante desde la (2ª etapa) 12:10 horas - Llegada del primer participante a Pontes (Parada intermedia)

del primer participante a (Parada intermedia) 14:10 horas - Salida del primer participante de Pontes

del primer participante de 18:15 horas - Llegada del primer participante a la plaza de María Pita

del primer participante a la 18:15 horas - Inicio de la recarga para los vehículos eléctricos

Domingo, 20 de septiembre

00:00 horas - Entrega de trofeos en la plaza de María Pita

Espectáculo Singularia de Magia en la Manga - Forumáxico 2026

El espectáculo de Magia en la Manga, 'Singularia', llega al Fórum Metropolitano Cedida

El ciclo de espectáculos de magia en el Fórum Metropolitano, Forumáxico, regresa con su edición del 2026. Nuevos participantes, espectáculos y muchas más sorpresas que harán de este ciclo algo mágico e irrepetible.

Este fin de semana, sábado 19 a partir de las 19:00 horas, estrenamos esta nueva edición con la actuación de Magia en la Manga, también conocida como Sara Rodríguez. Nos presentará Singularia, un espectáculo sensorial y emocional que juega con la escenografía e iluminación del escenario para crear ilusiones ópticas que dejarán sin palabras a todo el público.

Espectáculo Coaches de choque de Oswaldo Digón y Rafa Durán

Cartel del espectáculo 'Coaches de choque'

El viernes 18 a las 21:00 horas en el Auditorio Sede Afundación de la ciudad compostelana tendrá lugar una nueva cita humorística con Oswaldo Digón y Rafa Durán con su aclamado Coaches de choque.

Si lo que estás buscando es una sesión completa de terapia de impro-choque, donde podrás interactuar directamente con los cómicos, no dudes en hacerte con las entradas. ¡No te vas a arrepentir!

Festival de Deporte Urbano - Graviteo

Festival de Deporte Urbano Graviteo graviteofestival.com

Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 la ciudad herculina acogerá el Festival Urbano gratuito Graviteo, un evento que tendrá lugar en la Explanada del Parrote y acogerá a una multitud de personas interesadas en los deportes urbanos.

A lo largo del evento se podrá disfrutar de una serie de competiciones de Parkour, Boulder y Psicobloc.