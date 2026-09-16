La piscina termal a 23ºC todo el año ideal para los últimos días de verano: "El agua buenísima y clara"

El agua del océano Atlántico en las costas de Galicia suele tener una temperatura fría sin importar la época del año. Por este motivo, muchas personas optan por quedarse en la toalla o directamente ir a la piscina.

Una de las opciones más atractivas, ahora que el calor más intenso va remitiendo, es la charca termal do Alligal. Situada en la comarca de Terra Chá, es una poza circular que mantiene la temperatura del agua a 23ºC todo el año.

Agua a 23ºC todo el año en un entorno natural

Galicia es un auténtico paraíso del agua con cascadas, pozas y charcas tan espectaculares como la ubicada en la parroquia de Codesido, en Vilalba (Lugo). Según se puede leer en Google, es un "lugar tranquilo, cómodo y muy agradable".

Hablamos de la charca termal do Alligal. En plena naturaleza, rodeado de abedules, se encuentra esta poza de aguas termales convertida en una piscina circular ideal para disfrutar de los últimos días del verano.

"La piscina data de 1930, construida en piedra y con dimensiones mucho más pequeñas que las actuales. Hoy en día, es una balsa circular de hormigón, de unos treinta metros de diámetro", informa el Concello de Vilalba.

La temperatura media anual de sus aguas se sitúa en torno a los 23ºC, una cifra que sorprende a muchos. ¿El motivo? "De su suelo de arena brotan diferentes ojos del manantial, perceptibles por las burbujas que se pueden ver subiendo".

@engaliciamorate La Charca de Alligal es una piscina termal ubicada en Codesido, Vilalba, en la provincia de Lugo. De su suelo brotan diferentes hoyos del manantial ⛲, que hacen que alcance una temperatura agradable durante todo el año. Su fama se debe a numerosas leyendas que le atribuyen propiedades curativas y milagrosas. 📝Es un lugar ideal para pasar la tarde y disfrutar de sus aguas templadas y relajarse en un entorno natural a un pasito de Vilalba. ℹ️La charca dispone de fuente, aparcamiento y, durante la temporada de verano, también se abren al público sus vestuarios, aseos y bar. ♬ Kemuel Kulosa cover sped up version - Kemuel

Galicia es tierra de leyendas y de estas aguas se dice que tienen propiedades curativas para problemas reumáticos (artrosis, artritis, tendinitis...) y enfermedades crónicas de la piel (psoriasis, dermatitis atópica, eczema, etc.).

"En la zona existe la costumbre de adoptar un calendario de baños de siete a once días con la creencia de obtener mayor efectividad", detallan fuentes municipales.

La charca cuenta con una zona ajardinada donde extender la toalla y relajarse después del baño, un gran aparcamiento y una fuente. Además, durante la temporada de verano, dispone de vestuarios, aseos y bar abiertos al público. La entrada es totalmente gratuita.

"La charca es grande y el espacio alrededor también, con césped y mesas de merendero. Puedes llevarse tus propias mesas o sillas. Es un sitio muy agradable para los días de calor", sostiene Jenny.

Otro usuario agrega: "Me encantó. El agua buenísima y clara. Para darse un chapuzón en medio de la naturaleza y solo escuchar el sonido del agua y de los pájaros, relax total. Las escaleras resbalan mucho, pero están dotadas de pasamanos".

¿Cómo llegar a la charca do Alligal?

La charca do Alligal se encuentra en la parroquia de Codesido. Desde Vilalba, basta con tomar de la carretera LU-861 hacia Ferrol, dejar atrás el río Madalena y, a unos 8 kilómetros, tomar el desvío a la izquierda hacia el estanque.