Martiño Rivas en 'El Hormiguero'

Martiño Rivas en 'El Hormiguero' x: @El_Hormiguero

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Martiño Rivas, 41 años, y su plan B si no fuese actor: "Me da mucha envidia cuando lo veo"

El gallego acudió a El Hormiguero para presentar la nueva miniserie que estrena en Netflix el 25 de septiembre

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Ayer, el gallego Martiño Rivas acudió a El Hormiguero junto a José Coronado para presentar la próxima miniserie que ambos protagonizan y que Netflix estrenará el 25 de septiembre: El problema final, adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte.

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Durante la entrevista con Pablo Motos, ambos actores hablaron sobre la trama de la serie y sobre sus respectivos personajes. Además, también hubo espacio para el humor, las anécdotas e, incluso, para hablar sobre cuál hubiese sido su plan B si no se hubieran dedicado a la interpretación y alcanzado la reputación que tienen.

El plan B de Martiño Rivas

Martiño Rivas afirmó en el programa que nunca ha tenido muy claro cuál podría ser su alternativa profesional si algún día decidiera dejar a un lado la interpretación o si nunca hubiese llegado a tener la fama y reputación que mantiene a día de hoy. "No he sido hábil en ese aspecto. Estudié audiovisuales y luego me metí en la escuela de teatro. No sé nada más", explicó.

El gallego hizo referencia a esos momentos de incertidumbre laboral que viven muchos actores y actrices, los cuales resumió como "tránsitos en el desierto que te quedan muy largos, que a lo mejor estás dos años sin trabajar". En alguno de esos momentos se encontró algún letrero de 'Se busca personal' o 'Se busca camarero', "yo no sé llevar ni una bandeja", dijo ante las risas del público.

A la hora de imaginarse en otra profesión, el gallego comentó que podría probar tras una barra o al volante de un coche turístico. "Intentaría ser barman o conducir un tuctuc. Me da mucha envidia, a veces cuando voy por Ópera con la moto, y lo veo escuchando Bad Bunny con los turistas y digo 'Yo podría hacer esto'", comentó entre risas.

Además de su faceta como actor, el gallego también se ha animado en alguna ocasión a participar en pasarelas de moda, aunque reconoce que no se considera modelo. "Me gusta mucho la moda", aseguró. Sin embargo, dejó claro que dedicarse a ello no es sencillo: "El trabajo de modelo es complicadísimo. Es un mundo bastante hostil y complicado", afirmó.