La Torre de Hércules de A Coruña regresa a la época romana para despedir el verano

Ave Crunia 2026 en el parque de la Torre de Hércules de A Coruña. Quincemil

Este sábado, la Torre de Hércules regresa a sus orígenes con dos días de programación para viajar al pasado.

Las actividades comenzaron esta mañana, con una jornada de recreación histórica de la época romana de la mano de las asociaciones Royal Green Jackets y Gallaecia Viva.

Ambas celebran el Ave Crunia sobre el pasado romano de la ciudad hasta las 14:00 horas.

La primera de ellas ha organizado un campamento militar romano con una docena de recreadores.

Aquí, en el parque del monumento, se ubica también una escuela de pequeños legionarios, además de un photocall y diferentes representaciones como el apresamiento de un prisionero castrense.

Por otra parte, Gallaecia Viva reúne a 22 recreadores para mostrar cómo era la vida civil en la época romana.

Para ello han instalado una estructura que imita un tabernae y organizan teatralizaciones, talleres de juegos romanos y actividades de divulgación.

La jornada de hoy incluye combates de gladiadores, ceremonias religiosas y desfiles civiles, además de demostraciones relacionadas con la escuela grecolatina, la fragua histórica, la cocina romana o el funcionamiento del telar vertical.

También habrá exhibiciones de armamento romano, microteatro y actividades dedicadas a explicar la gladiatura.

Teatro

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, Noite Bohemia ofrecerá una ruta teatralizada por la rampa de la Torre de Hércules en la que los asistentes podrán recorrer la historia del monumento, desde su origen romano hasta el siglo XXI, a través de diferentes personajes.

Por la noche, a las 21:00 horas, el teatro sigue con la representación de Edipo rey, de Sófocles, a los pies de la Torre.

Siglo de Oro

La programación continuará mañana por la mañana de 11:30 a 14:00 horas, con una nueva recreación histórica de Royal Green Jackets.

La agrupación viaja hacia delante en el tiempo para dar a conocer la época del Siglo de Oro y los Tercios de Flandes. La asociación instalará un campamento histórico y contará con recreadores caracterizados con los uniformes de la época.

La actividad permitirá conocer de forma divulgativa cómo se organizaban los tercios, cuál era la indumentaria de sus soldados y cómo era la vida cotidiana de los militares durante este periodo.