Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para estrenar el mes de septiembre Quincemil

El día de hoy vamos calentando motores para el fin de semana con una nueva jornada del Festival de Cine Fantástico Lóstrego. A lo largo de estos días podremos disfrutar de diferentes actividades relacionadas con el mundo del cine freak y fantástico. Asimismo, también tendrá lugar el festival de rock gratuito más grande de la época del verano en A Coruña: Flores Rock, el cual se celebrará de manera paralela con el conocido Mercado das Flores.

El evento más esperado del fin de semana es, sin duda, el Recorda Fest. Este festival marca el fin de los grandes eventos de verano en la ciudad herculina, pero promete hacer que sus dos jornadas de conciertos sean inolvidables. No te pierdas en directo a grandes grupos del pop y rock español que han marcado generaciones como Hombres G, Cali y el Dandee, Juan Magán, Taburete, La M.O.D.A., Sidecars y muchos más.

Conciertos destacados del fin de semana

Cartel del grupo Diboa Cedida

El viernes 4 a las 19:00 horas en la sala MalaVida tenemos cita con el Primer Dan, quien regresa a la ciudad herculina para presentar su nuevo y potente directo. Estará acompañado de los artistas Pablo Xtrm, Radi Rosenov, El Milagro y Montiel.

El viernes 4 a las 21:30 horas nos espera otra cita en la sala Filomatic con tres potentes grupos de la escena rock estatal: Arde, Europeos Pálidos y Pipi na Palma.

El sábado 5 a las 22:00 horas el cuarteto de jazz fusión Diboa actuará en la sala Garufa, donde presentarán su nuevo single Minha Mãe Ta Aquí en compañía de dos grandes voces de la música coruñesa: Carmen Rey y Marga Ramos.

Festival de Cine Fantástico Lóstrego

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Cine Fantástico Lóstrego Cedida

Un año más, la ciudad herculina acoge el Festival de Cine Fantástico Lóstrego en el Fórum Metropolitano. El evento ya dio inicio el día de ayer, miércoles 2, y continuará a lo largo del jueves 3 y viernes 4 hasta culminar el sábado 5. Durante estos días, los amantes del cine podrán disfrutar de talleres, charlas exposiciones y actividades infantiles temáticas.

El programa de actividades del Festival Lóstrego incluye una interesantísima selección de largometrajes dentro de la sección de estrenos y proyecciones. Entre ellos, destacamos el preestreno mundial de Perro Áspero, que se proyectará hoy, jueves 3, a las 20:00 horas y el estreno en Galicia de Luger el viernes 4 a las 20:00 horas.

Jueves, 3 de septiembre

18:30 horas - Harry Potter e a pedra filosofal

20:00 horas - Amigo

Viernes, 4 de septiembre

20:00 horas - Luger

Sábado, 5 de septiembre

12:15 horas - Gardiá de dragóns

20:00 horas - Scream

La Sección Oficial de cortometrajes incluye cuatro bloques repartidos entre los cuatro días que se celebra el festival. El programa completo de cortos se puede consultar en el siguiente enlace.

Hoy, jueves 3, a las 17:00 horas se inaugurará el Espacio Literario Lóstrego, el cual celebra su segunda edición con la presencia de cinco escritores destacados: Tania Varela, Pablo Prada Campello, Alex Pernas, Nelson Leite y Susana Rossignoli. A lo largo de estos tres días se podrá disfrutar de charlas, talleres y firmas de estos autores.

Otro tipo de actividades incluyen:

Jueves 3 a las 11:00 horas - Taller de creación de máscara de Mochito , mascota oficial del festival

a las 11:00 horas - Taller de creación de , mascota oficial del festival Viernes 4 a las 11:00 horas - Gymkana fantástica y 12:00 horas - Charla-coloquio O Fantaterror

a las 11:00 horas - y 12:00 horas - Cuentacuentos

Recreaciones

Fiesta de disfraces con música

Juegos cooperativos

I Feria Freak

Cartel de la I Feria Freak Cedida

De forma paralela al Festival de Cine Lóstrego, desde hoy, jueves 3, hasta el viernes 5 se podrá asistir de manera gratuita a la primera edición de la Feria Freak, un mercadillo temático del mundo del cine freak.

Durante cuatro días, la Feria Freak reunirá artistas, ilustradores, artesanos y creadoras independientes que pondrán sus productos a la venta.

También se podrá conseguir merchandising oficial de Lóstrego como camisetas, tote bags y muchas más sorpresas.

Recorda Fest

Cartel de la edición de 2026 del Recorda Fest Cedida

El jueves 4 y viernes 5 el Muelle de Batería volverá a acoger el Recorda Fest, conocido por ser el último gran festival de verano en la ciudad herculina. El cartel de este año incluye grandes artistas del pop y rock de España.

Los horarios del Recorda Fest:

Viernes, 4 de septiembre

15:45 horas - Pavlenha

17:00 horas - Mafalda Cardenal

18:30 horas - Recorda Sessions

21:00 horas - Sidecars

22:45 horas - La M.O.D.A.

00:40 horas - Cali y el Dandee

02:15 horas - Juan Magán

Sábado, 5 de septiembre

15:30 horas - Hydn

16:30 horas - Hey Kid

17:30 horas - Inazio

18:50 horas - Marlon

20:30 horas - Taburete

22:20 horas - Hombres G

00:35 horas - Álvaro de Luna

02:00 horas - Modo Perreo

03:10 horas - Galician Army

Flores Rock

Cartel 2026 del Flores Rock Cedida

El festival de rock coruñés conocido como Flores Rock regresa un año más a la Praza do Sol del emblemático Barrio de las Flores el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 para protagonizar una serie de conciertos gratuitos cargados de energía y el mejor sonido rock, punk, heavy y mucho más.

Como actividades paralelas, el Flores Rock 2026 incluye una sesión vermú, xantar popular, churrascada y degustación de polbo á feira.

Asimismo, volverá un año más el Mercado das Flores, que se celebrará de manera exclusiva el viernes 5 y sábado 6 de 12:00 a 20:00 horas. Un año más, este mercado celebrado de manera paralela al festival de rock incluirá una decena de puestos de artesanía, gastronomía, actividades infantiles y actuaciones musicales.

La programación completa de conciertos y espectáculos en directo:

Viernes, 4 de septiembre

19:25 horas - Komando Kombate

20:00 horas - Ewaric

21:15 horas - Onza

22:35 horas - Kaos Urbano 0

00:05 horas - Non Servium

01:20 horas - Mar de Fondo

Sábado, 5 de septiembre

13:15 horas - Lamatumbá (Sesión vermú)

15:00 horas - Brais das Hortas e Peter Punk (Flores kids)

16:30 horas - Collón de Lola (Flores kids)

18:00 horas - Moonshine Wagon

19:05 horas - Penitence in Darkness

20:10 horas - True Mountains

21:30 horas - Dakidarría

23:00 horas - The Lizards

00:05 horas - Angelus Apatrida

01:30 horas - Banda Sorpresa

Entre concierto y concerto - Txavalada

Domingo, 6 de septiembre

Actuaciones exclusivas del Mercado das Flores

14:00 horas - Los Alcántara

16:00 / 18:00 horas - La Yaya DJ

17:00 horas - Pako Pakolas (Flores Kids)

Old Navy Tattoo Expo

Cartel de la edición de 2026 de la Old Navy Tattoo Expo Cedida

El sábado 5 y domingo 6 tendrá lugar la cuarta edición de la Old Navy Tattoo Expo en los Salones Galicia del Hotel Attica 21, un lugar de encuentro para los amantes de los tatuajes.

En esta nueva edición, Old Navy Tattoo Expo reunirá a más de 60 tatuadores invitados. Puedes consultar el trabajo de cada uno de ellos a través de su Instagram.

Las puertas de la expo se abrirán a las 10:30 horas ambos días y estarán abiertas hasta prácticamente las 22:30 horas. A lo largo de ambas jornadas todos los asistentes podrán disfrutar de conciertos, pinchadas de música, cerveceo, concursos y muchas más sorpresas.

¿Eres un amante de los tatuajes o te interesa sumergirte en esta cultura? ¡Entonces hazte ya con tus entradas antes de que se agoten!

Fiestas de San Vicente de Elviña

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de San Vicente de Elviña Cedida

Desde el viernes 5 hasta el domingo 6 se celebrarán las fiestas patronales del barrio herculino de Elviña. Las festividades en honor a San Vicente estarán llenas de tradición, música y entretenimiento para todo tipo de público.

Sábado, 5 de septiembre

12:00 horas - Pasacalles de Son D'Aquí

14:00 horas - Pregón a cargo de Carla Mosquera Jove

14:30 horas - Sesión vermú con Talismán

15:00 horas - Comida popular a cargo de la Pulpeira de Gema e Ainhora Neira

17:00 horas - Hinchables, toro mecánico y actuación de Fernando Pujalte Lilicleta

18:00 horas - Grupo de Musicoterapia de Palavea

19:30 horas - Dúo José Ciller y Cristina

22:00 horas - Verbena con el grupo Talismán

Domingo, 6 de septiembre

12:00 horas - Concierto de la Banda Municipal da Coruña

12:45 horas - Pasacalles del grupo Aturuxo

13:00 horas - Misa y procesión acompañada por grupo Aturuxo

14:00 horas - Sesión vermú con grupo El Corta

17:00 horas - Fiesta de la Espuma

18:00 horas - José Brea

20:00 horas - Dúo Erik Hidalgo y Jedhil

22:00 horas - Verbena de Los Platinos

Carnaval de Verano en Os Rosales

Cartel de la edición de 2026 del Carnaval de Verano Fiesta EGB Cedida

El sábado 5 la plaza Elíptica del barrio coruñés de Os Rosales acogerá el Carnaval de Verano, cuya temática girará alrededor del mundo de la EGB. A lo largo de esta jornada se podrá disfrutar de un programa de actividades para toda la familia

De 12:00 a 13:00 horas - Andaina Solidaria desde la plaza Elíptica

desde la plaza Elíptica De 13:00 a 15:00 horas - Sesión vermú con DJ Mon

con DJ Mon De 15:00 a 18:00 horas - Churrascada (churrasco, empanadas, criollos, choripán)

(churrasco, empanadas, criollos, choripán) De 17:00 a 18:00 horas - Concurso de disfraces

De 18:00 a 21:00 horas - Sesión Tardeo con DJ Mon

Día de las Familias en el Parque de Eirís

Cartel de la edición de 2026 del Día das Familias en el Parque de Eirís Cedida

El domingo 6 se podrá disfrutar de una jornada completa de actividades de ocio, propuestas culturales y deportivas y mucho más como parte del Día de las Familias en el Parque de Eirís.

Todas las actividades deportivas

De 10:00 a 11:20 horas - Entrega de dorsales para la carrera infantil

De 11:30 a 12:00 horas - Carrera infantil y entrega de premios

y entrega de premios De 10:00 a 14:00 horas - Actividades de DC Alquimia Inline (patines en línea, concurso de tiros y exhibición de freestyle)

(patines en línea, concurso de tiros y exhibición de freestyle) Mini Torneo Femenino de equipos - Fase 1 (10:30 horas), fase 2 (11:10 horas), fase 3 (11:50 horas). Equipos participantes: Eirís SD, Zenit, Santa Margarita, Deportivo y El Pelotazo (Madrid)

- Fase 1 (10:30 horas), fase 2 (11:10 horas), fase 3 (11:50 horas). Equipos participantes: Eirís SD, Zenit, Santa Margarita, Deportivo y El Pelotazo (Madrid) 18:00 horas - Partido de fútbol veterano entre Eirís e Imperator

Feria, talleres y zona solidaria

De 11:00 a 20:00 horas - Feria de comercio y artesanía

De 11:00 a 20:00 horas - Zona Solidaria (ADACECO, ALCER, Asociación Fibro Visibles, recogida de tapones, protectoras de animales, etc.)

(ADACECO, ALCER, Asociación Fibro Visibles, recogida de tapones, protectoras de animales, etc.) De 11 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas - Talleres (Demo day Pokémon por Metrópolis Cómics, taller infantil de Academia Tutor y stand de Kids&us)

Todos los espectáculos, conciertos y animación

De 11:00 a 22:00 horas - Atracciones de feria (hinchables, camas elásticas, coches y sorpresas)

(hinchables, camas elásticas, coches y sorpresas) 12:00 horas - Actuación del grupo Birloque Gaiteiriños

12:00 horas - Fiesta de la Espuma

13:00 horas - Actuación musical infantil (Hugo Cris & Lara LaNuit, Fibro Visibles)

(Hugo Cris & Lara LaNuit, Fibro Visibles) De 14:00 a 15:30 horas - Actuación musical de Lidia Sueiro

De 16:30 a 19:30 horas - Fotomatón con atrezzo, photocall, glitter bar y pintacaras

con atrezzo, photocall, glitter bar y pintacaras 17:00 horas - Espectáculo familiar de circo y clown (MeRe-cidamente de Moc Moc)

(MeRe-cidamente de Moc Moc) 18:00 horas - Desfile de moda y peinados

De 19:00 a 20:00 horas - Festa HOLI con DJ PUKAS y Roi da Costa

con DJ PUKAS y Roi da Costa 21:30 horas - Fin de fiesta con DJ PUKAS

Representación de A velada de Londres de Manuel Lourenzo

'La velada de Londres' se representará este fin de semana en A Coruña Cedida

El viernes 4 a las 20:30 horas el Teatro Rosalía de Castro presentará un homenaje teatral a Manuel Lourenzo, maestro y mentor de Xavier Castiñeira y muchas más figuras del teatro gallego contemporáneo.

La velada de Londres se trata de una revisión del universo de Drácula, una de las obsesiones creativas de Manuel Lourenzo. La obra se centra en los acontecimientos anteriores al primer capítulo de la novela de Bram Stoker, es decir, cuando Jonathan Harker conoce al Conde en Transilvania.

La velada se completará con una pequeña exposición dedicada a la vida, obra y legado que nos ha dejado Manuel Lourenzo.

Feroz Open Mic

Open Mic de Feroz Cedida

El día de hoy, jueves 3 a las 21:30 horas tenemos cita en el pub Don Giorgio con Feroz Open Mic, conocido por ser el micrófono abierto de comedia más conocido de la ciudad herculina.

Feroz Open Mic abre una nueva temporada por todo lo alto. ¿Quieres empezar el mes de septiembre con risas? ¡Entonces pásate por aquí!

Conciertos en familia - Clásicos Mágicos

Cartel del espectáculo de Clásicos Mágicos Cedida

El viernes 4 a las 19:00 horas podremos disfrutar de un mágico concierto familiar en el Palacio de la Ópera.

Esta cita estará protagonizada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, la cual interpretará los grandes clásicos sinfónicos de Mozart, Beethoven y Vivaldi mientras en el escenario se harán increíbles trucos y efectos mágicos.