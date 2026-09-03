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Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para estrenar el mes de septiembre
El noveno mes del año entra pisando con fuerza en la ciudad herculina. Desde el Festival Lóstrego, pasando por la exposición Old Navy Tattoo hasta el Recorda Fest y Flores Rock. ¿A qué te apuntas?
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El día de hoy vamos calentando motores para el fin de semana con una nueva jornada del Festival de Cine Fantástico Lóstrego. A lo largo de estos días podremos disfrutar de diferentes actividades relacionadas con el mundo del cine freak y fantástico. Asimismo, también tendrá lugar el festival de rock gratuito más grande de la época del verano en A Coruña: Flores Rock, el cual se celebrará de manera paralela con el conocido Mercado das Flores.
El evento más esperado del fin de semana es, sin duda, el Recorda Fest. Este festival marca el fin de los grandes eventos de verano en la ciudad herculina, pero promete hacer que sus dos jornadas de conciertos sean inolvidables. No te pierdas en directo a grandes grupos del pop y rock español que han marcado generaciones como Hombres G, Cali y el Dandee, Juan Magán, Taburete, La M.O.D.A., Sidecars y muchos más.
Conciertos destacados del fin de semana
El viernes 4 a las 19:00 horas en la sala MalaVida tenemos cita con el Primer Dan, quien regresa a la ciudad herculina para presentar su nuevo y potente directo. Estará acompañado de los artistas Pablo Xtrm, Radi Rosenov, El Milagro y Montiel.
El viernes 4 a las 21:30 horas nos espera otra cita en la sala Filomatic con tres potentes grupos de la escena rock estatal: Arde, Europeos Pálidos y Pipi na Palma.
El sábado 5 a las 22:00 horas el cuarteto de jazz fusión Diboa actuará en la sala Garufa, donde presentarán su nuevo single Minha Mãe Ta Aquí en compañía de dos grandes voces de la música coruñesa: Carmen Rey y Marga Ramos.
Festival de Cine Fantástico Lóstrego
Un año más, la ciudad herculina acoge el Festival de Cine Fantástico Lóstrego en el Fórum Metropolitano. El evento ya dio inicio el día de ayer, miércoles 2, y continuará a lo largo del jueves 3 y viernes 4 hasta culminar el sábado 5. Durante estos días, los amantes del cine podrán disfrutar de talleres, charlas exposiciones y actividades infantiles temáticas.
El programa de actividades del Festival Lóstrego incluye una interesantísima selección de largometrajes dentro de la sección de estrenos y proyecciones. Entre ellos, destacamos el preestreno mundial de Perro Áspero, que se proyectará hoy, jueves 3, a las 20:00 horas y el estreno en Galicia de Luger el viernes 4 a las 20:00 horas.
Jueves, 3 de septiembre
- 18:30 horas - Harry Potter e a pedra filosofal
- 20:00 horas - Amigo
Viernes, 4 de septiembre
- 20:00 horas - Luger
Sábado, 5 de septiembre
- 12:15 horas - Gardiá de dragóns
- 20:00 horas - Scream
La Sección Oficial de cortometrajes incluye cuatro bloques repartidos entre los cuatro días que se celebra el festival. El programa completo de cortos se puede consultar en el siguiente enlace.
Hoy, jueves 3, a las 17:00 horas se inaugurará el Espacio Literario Lóstrego, el cual celebra su segunda edición con la presencia de cinco escritores destacados: Tania Varela, Pablo Prada Campello, Alex Pernas, Nelson Leite y Susana Rossignoli. A lo largo de estos tres días se podrá disfrutar de charlas, talleres y firmas de estos autores.
Otro tipo de actividades incluyen:
- Jueves 3 a las 11:00 horas - Taller de creación de máscara de Mochito, mascota oficial del festival
- Viernes 4 a las 11:00 horas - Gymkana fantástica y 12:00 horas - Charla-coloquio O Fantaterror
- Cuentacuentos
- Recreaciones
- Fiesta de disfraces con música
- Juegos cooperativos
I Feria Freak
De forma paralela al Festival de Cine Lóstrego, desde hoy, jueves 3, hasta el viernes 5 se podrá asistir de manera gratuita a la primera edición de la Feria Freak, un mercadillo temático del mundo del cine freak.
Durante cuatro días, la Feria Freak reunirá artistas, ilustradores, artesanos y creadoras independientes que pondrán sus productos a la venta.
También se podrá conseguir merchandising oficial de Lóstrego como camisetas, tote bags y muchas más sorpresas.
Recorda Fest
El jueves 4 y viernes 5 el Muelle de Batería volverá a acoger el Recorda Fest, conocido por ser el último gran festival de verano en la ciudad herculina. El cartel de este año incluye grandes artistas del pop y rock de España.
Los horarios del Recorda Fest:
Viernes, 4 de septiembre
- 15:45 horas - Pavlenha
- 17:00 horas - Mafalda Cardenal
- 18:30 horas - Recorda Sessions
- 21:00 horas - Sidecars
- 22:45 horas - La M.O.D.A.
- 00:40 horas - Cali y el Dandee
- 02:15 horas - Juan Magán
Sábado, 5 de septiembre
- 15:30 horas - Hydn
- 16:30 horas - Hey Kid
- 17:30 horas - Inazio
- 18:50 horas - Marlon
- 20:30 horas - Taburete
- 22:20 horas - Hombres G
- 00:35 horas - Álvaro de Luna
- 02:00 horas - Modo Perreo
- 03:10 horas - Galician Army
Flores Rock
El festival de rock coruñés conocido como Flores Rock regresa un año más a la Praza do Sol del emblemático Barrio de las Flores el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 para protagonizar una serie de conciertos gratuitos cargados de energía y el mejor sonido rock, punk, heavy y mucho más.
Como actividades paralelas, el Flores Rock 2026 incluye una sesión vermú, xantar popular, churrascada y degustación de polbo á feira.
Asimismo, volverá un año más el Mercado das Flores, que se celebrará de manera exclusiva el viernes 5 y sábado 6 de 12:00 a 20:00 horas. Un año más, este mercado celebrado de manera paralela al festival de rock incluirá una decena de puestos de artesanía, gastronomía, actividades infantiles y actuaciones musicales.
La programación completa de conciertos y espectáculos en directo:
Viernes, 4 de septiembre
- 19:25 horas - Komando Kombate
- 20:00 horas - Ewaric
- 21:15 horas - Onza
- 22:35 horas - Kaos Urbano 0
- 00:05 horas - Non Servium
- 01:20 horas - Mar de Fondo
Sábado, 5 de septiembre
- 13:15 horas - Lamatumbá (Sesión vermú)
- 15:00 horas - Brais das Hortas e Peter Punk (Flores kids)
- 16:30 horas - Collón de Lola (Flores kids)
- 18:00 horas - Moonshine Wagon
- 19:05 horas - Penitence in Darkness
- 20:10 horas - True Mountains
- 21:30 horas - Dakidarría
- 23:00 horas - The Lizards
- 00:05 horas - Angelus Apatrida
- 01:30 horas - Banda Sorpresa
- Entre concierto y concerto - Txavalada
Domingo, 6 de septiembre
Actuaciones exclusivas del Mercado das Flores
- 14:00 horas - Los Alcántara
- 16:00 / 18:00 horas - La Yaya DJ
- 17:00 horas - Pako Pakolas (Flores Kids)
Old Navy Tattoo Expo
El sábado 5 y domingo 6 tendrá lugar la cuarta edición de la Old Navy Tattoo Expo en los Salones Galicia del Hotel Attica 21, un lugar de encuentro para los amantes de los tatuajes.
En esta nueva edición, Old Navy Tattoo Expo reunirá a más de 60 tatuadores invitados. Puedes consultar el trabajo de cada uno de ellos a través de su Instagram.
Las puertas de la expo se abrirán a las 10:30 horas ambos días y estarán abiertas hasta prácticamente las 22:30 horas. A lo largo de ambas jornadas todos los asistentes podrán disfrutar de conciertos, pinchadas de música, cerveceo, concursos y muchas más sorpresas.
¿Eres un amante de los tatuajes o te interesa sumergirte en esta cultura? ¡Entonces hazte ya con tus entradas antes de que se agoten!
Fiestas de San Vicente de Elviña
Desde el viernes 5 hasta el domingo 6 se celebrarán las fiestas patronales del barrio herculino de Elviña. Las festividades en honor a San Vicente estarán llenas de tradición, música y entretenimiento para todo tipo de público.
Sábado, 5 de septiembre
- 12:00 horas - Pasacalles de Son D'Aquí
- 14:00 horas - Pregón a cargo de Carla Mosquera Jove
- 14:30 horas - Sesión vermú con Talismán
- 15:00 horas - Comida popular a cargo de la Pulpeira de Gema e Ainhora Neira
- 17:00 horas - Hinchables, toro mecánico y actuación de Fernando Pujalte Lilicleta
- 18:00 horas - Grupo de Musicoterapia de Palavea
- 19:30 horas - Dúo José Ciller y Cristina
- 22:00 horas - Verbena con el grupo Talismán
Domingo, 6 de septiembre
- 12:00 horas - Concierto de la Banda Municipal da Coruña
- 12:45 horas - Pasacalles del grupo Aturuxo
- 13:00 horas - Misa y procesión acompañada por grupo Aturuxo
- 14:00 horas - Sesión vermú con grupo El Corta
- 17:00 horas - Fiesta de la Espuma
- 18:00 horas - José Brea
- 20:00 horas - Dúo Erik Hidalgo y Jedhil
- 22:00 horas - Verbena de Los Platinos
Carnaval de Verano en Os Rosales
El sábado 5 la plaza Elíptica del barrio coruñés de Os Rosales acogerá el Carnaval de Verano, cuya temática girará alrededor del mundo de la EGB. A lo largo de esta jornada se podrá disfrutar de un programa de actividades para toda la familia
- De 12:00 a 13:00 horas - Andaina Solidaria desde la plaza Elíptica
- De 13:00 a 15:00 horas - Sesión vermú con DJ Mon
- De 15:00 a 18:00 horas - Churrascada (churrasco, empanadas, criollos, choripán)
- De 17:00 a 18:00 horas - Concurso de disfraces
- De 18:00 a 21:00 horas - Sesión Tardeo con DJ Mon
Día de las Familias en el Parque de Eirís
El domingo 6 se podrá disfrutar de una jornada completa de actividades de ocio, propuestas culturales y deportivas y mucho más como parte del Día de las Familias en el Parque de Eirís.
Todas las actividades deportivas
- De 10:00 a 11:20 horas - Entrega de dorsales para la carrera infantil
- De 11:30 a 12:00 horas - Carrera infantil y entrega de premios
- De 10:00 a 14:00 horas - Actividades de DC Alquimia Inline (patines en línea, concurso de tiros y exhibición de freestyle)
- Mini Torneo Femenino de equipos - Fase 1 (10:30 horas), fase 2 (11:10 horas), fase 3 (11:50 horas). Equipos participantes: Eirís SD, Zenit, Santa Margarita, Deportivo y El Pelotazo (Madrid)
- 18:00 horas - Partido de fútbol veterano entre Eirís e Imperator
Feria, talleres y zona solidaria
- De 11:00 a 20:00 horas - Feria de comercio y artesanía
- De 11:00 a 20:00 horas - Zona Solidaria (ADACECO, ALCER, Asociación Fibro Visibles, recogida de tapones, protectoras de animales, etc.)
- De 11 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas - Talleres (Demo day Pokémon por Metrópolis Cómics, taller infantil de Academia Tutor y stand de Kids&us)
Todos los espectáculos, conciertos y animación
- De 11:00 a 22:00 horas - Atracciones de feria (hinchables, camas elásticas, coches y sorpresas)
- 12:00 horas - Actuación del grupo Birloque Gaiteiriños
- 12:00 horas - Fiesta de la Espuma
- 13:00 horas - Actuación musical infantil (Hugo Cris & Lara LaNuit, Fibro Visibles)
- De 14:00 a 15:30 horas - Actuación musical de Lidia Sueiro
- De 16:30 a 19:30 horas - Fotomatón con atrezzo, photocall, glitter bar y pintacaras
- 17:00 horas - Espectáculo familiar de circo y clown (MeRe-cidamente de Moc Moc)
- 18:00 horas - Desfile de moda y peinados
- De 19:00 a 20:00 horas - Festa HOLI con DJ PUKAS y Roi da Costa
- 21:30 horas - Fin de fiesta con DJ PUKAS
Representación de A velada de Londres de Manuel Lourenzo
El viernes 4 a las 20:30 horas el Teatro Rosalía de Castro presentará un homenaje teatral a Manuel Lourenzo, maestro y mentor de Xavier Castiñeira y muchas más figuras del teatro gallego contemporáneo.
La velada de Londres se trata de una revisión del universo de Drácula, una de las obsesiones creativas de Manuel Lourenzo. La obra se centra en los acontecimientos anteriores al primer capítulo de la novela de Bram Stoker, es decir, cuando Jonathan Harker conoce al Conde en Transilvania.
La velada se completará con una pequeña exposición dedicada a la vida, obra y legado que nos ha dejado Manuel Lourenzo.
Feroz Open Mic
El día de hoy, jueves 3 a las 21:30 horas tenemos cita en el pub Don Giorgio con Feroz Open Mic, conocido por ser el micrófono abierto de comedia más conocido de la ciudad herculina.
Feroz Open Mic abre una nueva temporada por todo lo alto. ¿Quieres empezar el mes de septiembre con risas? ¡Entonces pásate por aquí!
Conciertos en familia - Clásicos Mágicos
El viernes 4 a las 19:00 horas podremos disfrutar de un mágico concierto familiar en el Palacio de la Ópera.
Esta cita estará protagonizada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, la cual interpretará los grandes clásicos sinfónicos de Mozart, Beethoven y Vivaldi mientras en el escenario se harán increíbles trucos y efectos mágicos.