El mercadillo ambulante ideal para visitar cada martes: decenas de puestos de artesanía, quesos y ropa

Mercadillo de venta ambulante que se lleva a cabo todos los martes en este municipio junto al mar Boiro Turismo

Galicia no se entendería de la misma forma sin sus feirones. Podría decirse que no hay municipio gallego que no celebre su particular mercadillo de venta ambulante para poner en valor el comercio local y reunir alrededor de sus puestos a cientos de interesados en diferentes productos.

Uno de los mercadillos más populares es el que se realiza todos los martes del año en Boiro (A Coruña), municipio costero que pone a disposición de vecinos y visitantes decenas de puestos con productos de todo tipo y con vistas espectaculares hacia el mar.

Mercadillo de venta ambulante junto al mar

Si eres de Boiro o alrededores, seguro que ya has ido más de una vez al mercadillo que se celebra al aire libre y, si por el contrario, nunca has tenido la oportunidad, guarda esta cita en tu agenda y no pierdas la oportunidad de pasarte un martes por esta localidad para disfrutar de unas compras a buen precio y de este maravilloso municipio costero.

Las decenas de puestos disponibles se ubican en la Avenida da Constitución, punto donde vecinos y visitantes tienen a su disposición una gran variedad de productos a precios competitivos.

Entre los puestos se pueden adquirir frutas y verduras frescas y de proximidad, quesos y embutidos, productos de panadería, artículos de artesanía y hasta ropa, calzado y todo tipo de complementos. Como ves, las posibilidades son inmensas y lo mejor es que todo tiene precios súper económicos y aptos para todos los bolsillos.

El mercadillo se celebra todos los martes de 08:00 a 14:00 horas, un rango amplio e ideal tanto para los más madrugadores, como para quienes prefieran ir a media mañana, sin prisas y disfrutando del ambiente. Además, hay que tener en cuenta que, tal y como indican desde el concello, es un mercado practicable para personas con movilidad reducida.

Así que ya lo sabes, si quieres productos de alimentación frescos, de calidad y a buen precio, así como piezas de artesanía o ropa, no dudes en pasarte un martes por Boiro para disfrutar de sus puestos de venta ambulante.

El Mercado municipal de abastos de Boiro

Puedes aprovechar tu visita al mercadillo ambulante para hacer una parada en el mercado municipal de abastos de Boiro, donde encontrarás productos frescos y de calidad.

Mercado municipal de abastos de Boiro, abierto de lunes a sábado Boiro Turismo

Este mercado está disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados abre de 08:00 a 14:00 horas. Los domingos está cerrado. "De lunes a sábado, abre sus puertas haciendo gala de la riqueza de nuestra tierra y nuestro mar y brindándote la oportunidad de mezclarte con nuestra gente", dicen desde el propio concello.