Área Central prepara múltiples actividades y acciones promocionales en Santiago para lo que queda de año

El espacio comercial compostelano ofrecerá en los próximos meses una amplia programación de ocio, cultura y actividades familiares, además de importantes promociones para su clientela

Área Central afronta los últimos meses del año con una programación repleta de propuestas para todos los públicos, con actividades que combinarán cultura, ocio, entretenimiento y dinamización comercial.

La agenda prevista para lo que queda de año incluye iniciativas muy variadas, entre las que se encuentran torneos de ajedrez, feria de antigüedades, actuación de la Real Filharmonía de Galicia, el festival de ocio educativo Dálle Xogo y diferentes ferias especializadas, como las dedicadas a la artesanía y al coleccionismo de discos, cine y juguetes.

Con esta programación, Área Central sigue manteniéndose como un espacio de encuentro para la ciudadanía de Galicia, ofreciendo propuestas que complementan su actividad comercial y gastronómica. De esta manera, el visitante encuentra el plan más completo en Área Central al poder disfrutar en un único espacio de outlets exclusivos de las mejores firmas, espacios de restauración pensados para todos los gustos y un programa de actividades muy dinámico y variado.

Promociones especiales para la clientela

La actividad de Área Central se reforzará también durante los próximos meses con diferentes campañas promocionales dirigidas a sus clientes. Entre las iniciativas mensuales destaca el Súper Weekend, que se celebra todos los últimos jueves, viernes y sábado de cada mes y que ofrece descuentos especiales en los establecimientos participantes.

A esta campaña se sumarán otras citas comerciales destacadas del calendario, como el Black Friday y la campaña de Navidad, con nuevas oportunidades y descuentos para su clientela.

Con esta combinación de actividades culturales y de ocio, ferias temáticas, propuestas familiares y promociones comerciales, Área Central encara los últimos meses del año con una programación diseñada para seguir siendo un punto de referencia para las compras y el ocio en Galicia.