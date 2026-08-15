El gallego Guillermo Carracedo, médico, deportista y creador de contenido: "No tengo una rutina fija"

Médico, deportista profesional y creador de contenido. Guillermo Carracedo (Santiago de Compostela, 1993) desprende energía con cada palabra: "Me considero un chico amante de la vida al máximo, amante de las aventuras". Algo que transmite tanto en sus múltiples facetas como en su día a día, que comparte ante sus millones de seguidores en redes sociales.

Natural de Santiago de Compostela, el joven vive en Lariño, en el municipio de Carnota, donde su familia siempre ha tenido casa. "Me he considerado más de aquí que de cualquier otro lado. Siempre se dice que no es del lugar donde se nace sino del lugar al que siempre quiere volver", explica Carracedo, que en esta parroquia puede disfrutar del olor y el sonido del mar.

Como médico especializado en medicina deportiva, estuvo casi tres años trabajando en el Obradoiro CAB; como deportista profesional, ha sido campeón de España ocho veces y de Europa de paddle surf; y como creador de contenido, acumula más de cinco millones de seguidores en TikTok, donde comparte su "vida loca de un lado para otro".

Un amante del deporte que aspira a ser campeón del mundo

Guillermo Carracedo no ejerce como doctor, pero sí se mantiene actualizado en una profesión que requiere un estudio constante, estar presente en las innovaciones que van surgiendo. Y aunque ahora no se dedique a ello, no descarta en un futuro volver a vestir la bata blanca: "Estudié medicina porque me gusta, y con la medicina deportiva sigo ligado a lo que tanto amo, que es el deporte".

¿Y de dónde surge este gran amor por el deporte? "El gran culpable es mi padre, más que por el deporte por el mar. Siempre quiso que me gustase el mar, me lo inculcó desde pequeño. Siempre digo que se pasó con la dosis", bromea el joven, que explica que conoció el surf más tarde que muchas otras personas, cuando ya había cumplido los 18 años.

"No depende de los años que lleves sino de las olas que eches. Descubrí el surf por una película de animación de unos pingüinos que surfeaban. Me dije: 'si ellos pueden, yo también'", relata Carracedo. Fue así como se compró su primera tabla y comenzó a cabalgar olas gracias a las enseñanzas de sus amigos, que siempre han ido de su mano.

El surf lo enganchó como no habían hecho otros deportes como kayak o buceo, aunque todo apuntaba a que la relación de Carracedo con el mar iba a ser muy estrecha: "Vengo de una familia de fareros. Excepto mi padre, que fue el único que hizo medicina, el resto de los hermanos son fareros, los últimos que quedan en España en activo. Dos están en la isla de Ons y otra en Estaca de Bares tras dejar Sálvora".

El deportista reconoce que no tiene una rutina establecida para practicar surf, ya que es un deporte que depende de muchas variables: "Implica tener que hacer muchos kilómetros buscando las mejores condiciones y no poder tener unos horarios fijos. Sé que tengo que pasar una media de ocho horas diarias con el teléfono por mi otra profesión, y lo compagino con pasar el máximo tiempo posible surfeando, que es mi pasión".

"No tengo una rutina fija porque el mar no me lo permite. Lo bueno es que las redes sociales sí me permiten tener esa falta de rutina y adaptación al medio cambiante que es el mar", explica Carracedo, que añade: "El surf es parte de mi día a día, lo practico todo el año". Incluso, tal y como hizo el pasado 12 de agosto, cuando hay un eclipse total de sol.

Una pasión y una forma de vida con las que persigue un objetivo: ser campeón del mundo. El deportista ya se coronó como el mejor del mundo con la selección española, pero ahora busca conseguir este resultado a nivel individual, después de haberse proclamado el mejor a nivel nacional y europeo.

"(Ser creador de contenido) no es una profesión al uso o un medio para obtener un fin económico, sino que también te permite acercar valores a gente joven, que es la que me sigue a mí, y poder inculcarles esas pequeñas pinceladas que a lo mejor en un futuro generen grandes cambios" Guillermo Carracedo, médico, deportista profesional y creador de contenido

El joven, en todo caso, recomienda practicar cualquier tipo de deporte por los beneficios que aporta a todos los niveles, tanto físico como mental. Sobre el surf, que invita a practicar acompañado por profesionales, destaca el "punto adrenalínico" y la fuerte conexión con la naturaleza que tiene.

Precisamente, Carracedo espera que el cuidado del medio ambiente sea cada vez mayor entre la ciudadanía y hace un llamamiento a tratar con más mimo los entornos naturales en los que nos movemos: "El cambio que ha dado el mar en 10 o 15 años... Desaparecen especies y aparece cada vez más basura en las playas. Hay cosas que dan mucha pena".

Redes sociales, un escaparate de sus valores

Las redes sociales de Guillermo Carracedo han ido creciendo con el paso del tiempo y se han convertido en un escaparate de sus valores: "No es una profesión al uso o un medio para obtener un fin económico, sino que también te permite acercar valores a gente joven, que es la que me sigue a mí, y poder inculcarles esas pequeñas pinceladas que a lo mejor en un futuro generan grandes cambios".

¿Y cómo se organiza este médico y surfista para crear contenido para TikTok e Instagram? Lo que se ve en las redes de Guillermo Carracedo no siempre ocurre en el momento en el que se comparte, sino que son vídeos que graba días antes para poder prepararlos con mimo y publicarlos cuando están listos. "Eso también me da un poco de privacidad", indica el joven.

"Me considero un afortunado por la profesión que tengo, por lo que estoy haciendo y por sentirme querido en redes" Guillermo Carracedo, médico, deportista profesional y creador de contenido

La comunidad de Guillermo Carracedo ha ido creciendo poco a poco y se mantiene, en gran medida, gracias a la cercanía y a la naturalidad con la que muestra su día a día. El creador de contenido, además, intenta responder en la medida de lo posible a los mensajes que recibe: "Me considero un afortunado por la profesión que tengo, por lo que estoy haciendo y por sentirme querido en redes".

El joven también comparte parte de su vida personal, algo que hace con mimo y atención: "Obviamente tienes una exposición, tienes que saber llevarla y tratarla con el máximo cuidado dentro de que mis valores son mi familia, la lucha por los sueños, las pasiones que me mueven... Eso implica mi pareja, mi familia y la obra de mi casa. Eso lo que quiero compartir, hay que hacerlo con cariño, de la manera correcta".

Hijo de Ángel Carracedo, Guillermo solo tiene palabras de amor hacia su padre: "No ha tenido ninguna relación directa con mis redes. Mi padre me ha pesado mucho habiendo estudiado medicina, sobre todo. Es un orgullo tenerlo en casa, un verdadero ejemplo de persona y de profesional que ama lo que hace, también desinteresadamente. Es un referente".

El mismo amor que el joven transmite cuando habla de su familia y del surf lo hace llegar cuando se refiere a su labor como creador de contenido. ¿Y cuál es el secreto para mantener a tanta gente interesada en su día a día? "No es una ciencia exacta, sino que es un conjunto de cosas y una de las más importantes ha sido ser yo mismo", responde Carracedo.

La personalidad positiva y la naturalidad de este médico, deportista y creador de contenido han sido claves en cada uno de los pasos que ha dado para estar en un momento de gran éxito personal y profesional. Un todoterreno de Santiago de Compostela que ha encontrado en el mar y en las redes una forma de comunicarse y un refugio.