Más allá del Orzán y el Monte de San Pedro: los otros puntos de A Coruña desde donde ver el eclipse

El Parque de Oza es otro de los puntos destacados en A Coruña para ver el eclipse Shutterstock

¿Cuál es la mejor localización para ver en A Coruña el eclipse del 12 de agosto? La respuesta rápida es el Monte de San Pedro y las playas de Orzán y Riazor, pero, en realidad, hay otras ubicaciones privilegiadas en la ciudad.

La franja de totalidad de este evento astronómico, uno de los acontecimientos más importantes del siglo, cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas A Coruña.

Más allá del Orzán y el Monte de San Pedro: ¿Dónde puedo ver el eclipse?

Imagen de archivo de un eclipse de sol. Jarvin Hernandez – Shutterstock

A Coruña será uno de los mejores lugares del mundo para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto. El fenómeno ocurrirá al atardecer, con el sol bajo el horizonte. La fase de oscuridad total tendrá una duración de 1 minuto y 14 segundos, alcanzándose el momento de máxima totalidad a las 20:28:13 horas.

Con toda esta información, surge una pregunta clave: ¿Dónde se puede ver el eclipse más allá de la playa de Orzán y el Monte de San Pedro?

Afortunadamente, A Coruña cuenta con numerosos lugares desde los que disfrutar de este fenómeno, algunos de ellos recomendados por el propio Ayuntamiento.

En concreto, el listado elaborado por el Gobierno municipal incluye 15 puntos de observación. Si se excluyen el Orzán, Riazor y el Monte de San Pedro, todavía quedan otras 12 ubicaciones desde las que contemplar este acontecimiento histórico. Pero, ¿cuáles son?

Aparcamiento del Aquarium

Praza do Galatea

Os Mariñeiros

Explanada del Ágora

Paseo de O Parrote

Parque de San Diego

Parque de Oza

Parque de Eirís

Plaza central de Xuxán

Edificio Sindical (Sector 7)

Parque de Novo Mesoiro

O Portiño

Todas estas ubicaciones son idóneas para disfrutar del eclipse del 12 de agosto. En cambio, desde la zona baja del barrio de Os Rosales y la parte noroeste de O Ventorrillo la observación no será posible, ya que la presencia de obstáculos naturales impedirá contemplar el fenómeno.

Asimismo, el Concello ha excluido la Torre de Hércules y su entorno para seguir el eclipse para preservar el alto valor natural y patrimonial de este espacio y garantizar la seguridad durante la jornada. Las islas de San Pedro tampoco podrán utilizarse por este mismo motivo.

Cortes de tráfico

El parque del Monte de San Pedro permanecerá cerrado al tráfico rodado desde las 10:00 horas. Solo se permitirá el acceso peatonal y de vehículos autorizados.

A partir de las 16:00 horas comenzarán los primeros cortes de tráfico, que afectarán a la carretera del Monte de San Pedro desde ambas glorietas de acceso, toda la carretera de O Portiño, el paseo marítimo entre O Portiño y el ascensor de Fernando Suárez García, y los accesos interiores al Portiño y Camparior.

Se ampliarán las restricciones a las 19:00 horas con el cierre del paseo marítimo entre el Aquarium Finisterrae y las Esclavas. También quedarán cerradas la avenida de La Habana y la calle Manuel Murguía.

La previsión es que los cortes relacionados con el eclipse comiencen a levantarse alrededor de las 21:30 horas, según informan fuentes municipales. La zona del Estadio de Riazor permanecerá cerrada al tráfico hasta las 23:00 horas, con motivo de la celebración del Trofeo Teresa Herrera.