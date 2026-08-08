El mote hacia los coruñeses que utilizan en el resto de Galicia: ya forma parte de la identidad de la ciudad

A Coruña es una ciudad de la que todo coruñés se siente orgulloso. Su identidad, marcada por sus características y peculiaridades propias, la distingue del resto de ciudades y municipios de Galicia. Y eso es lo que hace que todo coruñés y coruñesa sea diferente al resto de gallegos.

Ese sentimiento de pertenencia es tan fuerte que en el resto de Galicia existen varios apodos para referirse a los coruñeses, algunos de ellos utilizados con tono despectivo. Sin embargo, lejos de tomarlo a mal, ese orgullo por nuestras raíces hace que cualquier mote se convierta en algo propio, y lo asumimos con la misma satisfacción con la que decimos que somos coruñeses.

Identidad e idioma propios

En toda Galicia es conocida la forma tan peculiar que tenemos los coruñeses de comunicarnos entre nosotros. Especialmente en los barrios existe una manera de hablar propia, llena de expresiones y palabras que crean un "idioma" que se conoce como Koruño y que, mientras que algunos lo utilizan como un intento de burla, los coruñeses lo hacen único.

Lejos de avergonzarnos, es una seña de identidad de la que presumimos. Esa personalidad tan marcada, unida al orgullo que siempre hemos sentido por la ciudad y a los 'piques' históricos con otras localidades gallegas, ha hecho que en muchos lugares de Galicia se utilice el término "Koruño" para referirse a los coruñeses, a menudo de forma despectiva.

Pero si algo caracteriza a A Coruña es que termina haciendo suyo todo aquello que pretende ridiculizarla. Igual que los ferrolanos nos llaman "cascarilleiros" o desde Vigo nos dedican el apodo de "turcos", "Koruño" ha acabado convirtiéndose en una palabra que muchos coruñeses utilizan con orgullo.

En Coruña somos cascarilleiros orgullosos de la historia de la ciudad, en Riazor se ven banderas turcas ondeando con orgullo, y más de una vez escucharás a un coruñés definirse a sí mismo como coruñento o koruño como un sinónimo de orgullo. Así, lo que nació como un intento de molestar ha terminado siendo otra forma de reivindicar quiénes somos.

Porque ser un "koruño" es presumir de A Coruña, de sus barrios, de su historia, de su acento, de su comida, de su paseo marítimo, de su vida nocturna, del Dépor y de esa forma tan nuestra de hablar; es defender una identidad propia.

Al final, para un coruñés, ser un "koruño" no es un insulto: es otro motivo para sentirse orgulloso.

No obstante, dejando a un lado los 'piques' entre diferentes ciudades y municipios gallegos, que son simples bromas, si en algo coincidimos a lo largo y ancho de la comunidad es en el orgullo que todos los gallegos sienten por ser de Galicia.